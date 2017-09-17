وزارة الدفاع الوطني: توقيف تسعة مهربين و217 مهاجراً غير شرعي في ثلاث ولايات

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت، الخميس، تسعة مهربين و217 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في ولايات تلمسان وبشار وتمنراست، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح البيان، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 21 سبتمبر الجاري، تسعة مهربين و217 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست".

كذلك جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، أن "وحدة لحراس الشواطئ تمكنت من إنقاذ أربعة أشخاص كانوا على متن قارب على وشك الغرق وذلك إثر عملية بحث وإنقاذ بحري شمال الحناية بالقالة ولاية الطارف".

كما أضاف البيان نفسه، أن "عناصر الدرك الوطني في تلمسان حجزوا كيلوغرامين من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 3471 علبة تبغ و750 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وغرداية وبسكرة".

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود في كل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب أزيد من 16412 لتراً من الوقود، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الوطني.