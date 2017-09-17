في إطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا اجتماع تشاوري جزائري تونسي مصري في نيويورك

قالت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، الجمعة، أن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أجرى مع نظيريه من مصر سامح شكري ومن تونس خميس الجهيناوي، الخميس، لقاءاً تشاوري، في إطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا على هامش أشغال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان هذا اللقاء فرصة للوزراء الثلاثة من أجل استعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا لا سيما على ضوء الاجتماع الرفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد، الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، والذي شارك فيه ذات المسؤولين، وفقاً لـ"واج".

وعبّر الوزراء "عن رفضهم لتعدد المبادرات بخصوص ليبيا". وأكدوا من جديد على "دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غسان سلامة".

كما جدد المسؤولون الثلاث "التزامهم بمواصلة التشاور والتنسيق من أجل مرافقة الليبيين في مسعاهم الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي يحفظ سيادة وسلامة هذا البلد الشقيق المجاور"، حسب الوكالة الرسمية.