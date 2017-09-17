نشر جون دي روشي السفير الأمريكي الجديد، الجمعة، تغريدة استذكر فيها ضحايا مجزرة بن طلحة عام 1997، وعزم بلاده على مواصلة التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.
وكتب دي روشي على صفحته عبر موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها "أحيي بمزيج من الأسى والاحترام ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل 20 عاما".
وأضاف أنه "ممتن للتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب".
و ليلة 22-23 سبتمبر 1997 ارتكبت مجموعة إرهابية مجزرة شنيعة بمنطقة بن طلحة جنوب العاصمة، راح ضحيتها قرابة مائتي شخص من مختلف الأعمار.
تغريدة
وتعد هذه التغريدة من السفير الأمريكي من أولى تغريداته حول الجزائر والعلاقات بين البلدين بعد مزاولة مهامه في المنصب الشهر الجاري خلفا لجوان بولاشيك.
وقبل تعيينه في الجزائر مع وصول إدارة دونالد ترامب إلى الحكم كان دي روشي، يشغل منصب مساعد كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي كما عمل سفيرا لواشنطن بالعراق.
تغريدة
تغريدة
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أكد تمسك بلاده بالتعاون في مكافحة الإرهاب
السفير الأمريكي يغرد في ذكرى مجزرة بن طلحة
عبد الرزاق.ب
نشر جون دي روشي السفير الأمريكي الجديد، الجمعة، تغريدة استذكر فيها ضحايا مجزرة بن طلحة عام 1997، وعزم بلاده على مواصلة التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.
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وكتب دي روشي على صفحته عبر موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها "أحيي بمزيج من الأسى والاحترام ذكرى ضحايا الإرهاب في بن طلحة قبل 20 عاما".
وأضاف أنه "ممتن للتعاون الأمريكي الجزائري القوي في مجال مكافحة الإرهاب".
و ليلة 22-23 سبتمبر 1997 ارتكبت مجموعة إرهابية مجزرة شنيعة بمنطقة بن طلحة جنوب العاصمة، راح ضحيتها قرابة مائتي شخص من مختلف الأعمار.
تغريدة
وتعد هذه التغريدة من السفير الأمريكي من أولى تغريداته حول الجزائر والعلاقات بين البلدين بعد مزاولة مهامه في المنصب الشهر الجاري خلفا لجوان بولاشيك.
وقبل تعيينه في الجزائر مع وصول إدارة دونالد ترامب إلى الحكم كان دي روشي، يشغل منصب مساعد كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي كما عمل سفيرا لواشنطن بالعراق.
تغريدة
تغريدة