طالب جامعي يسرق 30 مليونا من وكالة لكراء السيارات

التمس، الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، ضد طالب جامعي، لارتكابه جنحة السرقة، على أساس الشكوى التي تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات.

مفادها أنّ ملابسات القضية بدأت عندما عطف على قريبه المتهم، كونه بعيد عن أهله، فسمح له بالمبيت داخل وكالته لثقته فيه، ويوم الوقائع سلم له مفاتيح سيارة، وطلب منه ركنها في مرآب، ليكتشف في اليوم التالي سرقة مبلغ 30 مليون سنتيم من خزْنة الوكالة، على إثرها راودته شكوك حول قريبه، كون مفتاح الخزنة كان مع مفاتيح السيارة التي طلب منه ركنها، طالبا منه إرجاع المبلغ فقط، متنازلا عن التعويض.