رواية جديدة ستكون حاضرة في معرض الكتاب عساس تعود إلى مآسي العشرية الحمراء في"أمشاج"

صدر مؤخرا عن دار المثقف بباتنة، للكاتبة الشابة كريمة عساس، رواية ثانية تحت عنوان "أمشاج"، يرتقب أن تكون حاضرة في المعرض الدولي للكتاب (25 أكتوبر- 4 نوفمبر) التي تعود فيها إلى العشرية الحمراء عبر قصة حقيقية وقعت في إحدى بلديات قسنطينة.

قالت عساس لـ"الشروق اليومي" إنّ العمل من الحجم المتوسط ويقدم في 120 صفحة، وتدور قصته حول وقائع شهدتها "غابة" عين السمارة بقسنطينة، سنوات التسعينيات من القرن الماضي، حيث يصادف حافلة لنقل المسافرين حاجز مزيف، حيث يقوم الإرهابيون بعملية ذبح شنيعة للركاب الذين من بينهم طفل صغير يتعرض للذبح ولكن ينجو بأعجوبة، ويبقى ملقى على الأرض بجانب جثة والده، حيث يتم العثور عليه حيا.

وتشير عساس إلى أنّ الرواية تندرج ضمن الروايات ذات الوجهين، يقوم بسرد أحداثها شخصيتان، كما تتسم بالعمق والرمزية والتلاعب بالزمان والمكان في نفس الفصل، فضلا عن التغير من حال إلى حال في الفترة ذاتها.

وأكدّت المتحدثة أنّ حادثة الذبح حقيقية وقعت في زمن العشرية الحمراء، ولكن تحمل إسقاطا خياليا على الشخصيات التي تتحدث عن تلك الفترة الأليمة ولكن في الوقت نفسه تعود إلى واقع قسنطينة اليوم.

وأشارت صاحبة رواية "سرداب العار" إلى أنّها تذكر في عملها أحداثا مشابهة كحادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي وذبح الطفل الفلسطيني عبد الله عيسى في سوريا.. وغيرها.

وعن ظروف إنجاز الرواية أوضحت: "العمل كلفني ثلاث سنوات من الكتابة التي يرافقها الجهد والتعب والصعوبات، خاصة أن الموضوع مؤلم جدا يتكلم عن ذبح الأطفال جراء النزاعات المتطرفة".

وأردفت: "بخصوص صعوبات الكتابة والزمن والتعب والمصاريف وغيرها.. هي بالنسبة إلي لذة الكتابة كلما كان العمل متعبا، كان إخراجه أفضل".

ومن إحدى فقرات الرواية تقول عساس: "يخرج ذات يوم صباحا لشراء جريدة من الكشك المقابل للجسر فيجده مغلقا وعندما يهم بالعودة يرى فتاة تريد أن ترمي بنفسها وتنتحر، يقترب منها ولا يحاول منعها، بل ينتظرها لترمي نفسها، لأنه مؤمن بأن الانتحار ليس عملا شائنا، فلابد أن الفتاة قد وصلت إلى مستوى أعلى من نكران الذات، ولابد لها من إبادة ذاتية حتى تولد من جديد..".