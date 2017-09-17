يقدمه اليوم على ركح علولة بوهران المبدع محمد خثير "شوية من كل شيء" مونولوغ ساخر عن لهجات الجزائريين

يحتضن المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" بوهران، مساء اليوم، عرض مونولوغ (وان مان شو) ساخر من تحت عنوان "شوية من كل شيء" (un peu de tout) للفنان المسرحي الشاب محمد خثير، والعمل ينتقد مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المختلفة التي تميز المجتمع الجزائري.

والعرض الذي يقدمه الممثل الكوميدي محمد خثير ابن مدينة بشار، تنظمه جمعية الفن والنشاط لولاية مستغانم، ويقدم للجمهور الوهراني باللغة الفرنسي بحسب ما صرّح به الفنان لـ"الشروق اليومي".

وقال محمد خثير صاحب الـ22 ربيعا، إنّ النص مكتوب باللغة الفرنسية وموجه إلى الجمهور الفرانكوفوني تحت عنوان "un peu de tout "، لكنه مستمد من الواقع الجزائري من خلال التطرق إلى بعض القضايا والعادات الاجتماعية والظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع الجزائري.

وأضاف خثير أنّ مدة العرض ساعة من الزمن، سيتم عبرها معالجة الموضوع بطريقة ساخرة وناقدة مع الاعتماد على القالب الفكاهي الهادف. وأشار المتحدث إلى أنّ التناول يمس جملة من العادات الاجتماعية وبعض المواقف التي تصادف الجزائري خلال حياته اليومية بطريقة فكاهية هادفة تحمل العديد من الرسائل المهمة.

وأوضح في السياق أنّ هذا العمل المسرحي الذي ينتمي إلى صنف "وان مان شو" كتب نصه بنفسه يقوم على الارتجال، بحيث يستعرض في خلال أحداثه الاختلافات بين ولايات الوطن من لهجات وعقليات وعادات في إطار هزلي.

ويلفت صاحب عرض "من دون مفهوم" الذي قدمه بمهرجان وادي سوف للمونولوغ أنّ الجمهور سيسافر عبر النص إلى مختلف ولايات الوطن ويلتقي مع العديد من الشخصيات بتعقيدات اجتماعية تحضر على ركح عبد القادر علولة بصورة هزلية وكاريكاتورية جميلة.

ومحمد خثير صاحب الـ22 عاما، ممثل كوميدي، ولد ببشار وتلقى تكوينه بمركز "فلاور" بباريس بفرنسا، شارك في مسرحية "كفن الموت" عن نص بالعنوان ذاته للكاتب عبد الرزاق بوكبة، كما شارك في المهرجان الوطني للمونولوغ بوادي سوف، عرض تحت عنوان "من دون مفهوم"، وأنجز مؤخرا عرضين وسمهما "سير فنان" و"قليل من كل شيء". وسيسجل حضوره كذلك مع فرقة "شباب آب" بالمسرح الجهوي لوهران في الـ28 أكتوبر المقبل بتقديم عرض مسرحي.