عرس تحول إلى مأتم بحد الصحاري في الجلفة

date 2017/09/22 views 499 comments 0
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icon-writer أحمد خلفاوي

تحول الخميس، عرس إلى مأتم بعد وفاة شقيق العروس في حادث مرور.

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الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 89 في شطره الرابط بين بلديتي حيد الصحاري وعين افقه، إثر انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع "بيجو 404" كانت ضمن موكب عرس، وخلف الحادث المأساوي وفاة شقيق العروس في مكان الحادث وإصابة مرافقه بإصابات خطيرة.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدينة لحد الصحاري من أجل نقل المصاب إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات الصحية بحد الصحاري، وتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول أسباب الحادث .

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