إحباط هجرة 32 شابّا في رحلتين بسواحل وهران

أحبطت الخميس، مصالح حرس السواحل على مستوى السواحل الغربية بوهران، محاولتي هجرة سرية لمجموعتين من الشباب كانوا على متن قاربين متجهين نحو السواحل الاسبانية.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ "الحراقة" وعددهم 32 شابّا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة ينحدر جميعهم من ولاية وهران، كانوا قد أقلعوا فجر الخميس من شاطئي عين الترك وكريشتل في رحلتين متفرقتين، وبعد توغّل القاربين بهما في عرض البحر وعلى بعد أميال تم اكتشاف أمرهما من قبل دورية لمصالح حرس السواحل، أين تم التدخل وإعادة "الحراقة" إلى مؤسسة الميناء، أين تم فتح تحقيق معهم وتقديمهم لمصالح العدالة بتهمة الهجرة السرّية.