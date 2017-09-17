رفضت مصالح دائرة سوق الاثنين بولاية بجاية، منح ترخيص لتنظيم الجامعة الخريفية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المقرر تنظيمها أيام 5 و7 و8 أكتوبر الداخل بمخيم أنسة تور بسوق الاثنين تزامنا والذكرى الـ29 لأحداث 5 أكتوبر 1988.
ونددت الرابطة في بيان لها، بهذا القرار الذي وصفته بالتعسفي، كون قرار منع تنظيم هذا الملتقى الوطني لم يحمل أي تبرير، حيث أشار البيان إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تتوقف عن الدعوة إلى احترام الحريات الديمقراطية وإلغاء نظام طلب الترخيص والعودة إلى النظام الإعلاني، فيما لم يخف معدو البيان سخطهم إزاء هذا القرار التعسفي الذي جاء عشية الاحتفال بيوم 5 أكتوبر الذي يذكر بالنبض الديمقراطي لعام 1988.
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منع "رابطة حقوق الإنسان" من جامعتها الخريفية ببجاية
ع. تڤمونت
رفضت مصالح دائرة سوق الاثنين بولاية بجاية، منح ترخيص لتنظيم الجامعة الخريفية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المقرر تنظيمها أيام 5 و7 و8 أكتوبر الداخل بمخيم أنسة تور بسوق الاثنين تزامنا والذكرى الـ29 لأحداث 5 أكتوبر 1988.
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ونددت الرابطة في بيان لها، بهذا القرار الذي وصفته بالتعسفي، كون قرار منع تنظيم هذا الملتقى الوطني لم يحمل أي تبرير، حيث أشار البيان إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تتوقف عن الدعوة إلى احترام الحريات الديمقراطية وإلغاء نظام طلب الترخيص والعودة إلى النظام الإعلاني، فيما لم يخف معدو البيان سخطهم إزاء هذا القرار التعسفي الذي جاء عشية الاحتفال بيوم 5 أكتوبر الذي يذكر بالنبض الديمقراطي لعام 1988.