الجيش يمشط جبال البويرة بحثا عن إرهابيين

علمت "الشروق" من مصادر متطابقة بأن وحدات من الجيش الوطني الشعبي باشرت نهاية الأسبوع عملية تمشيط واسعة عبر الجبال الممتدة من غابة الريش إلى غاية آيت لعزيز مرورا بعين الترك، وذلك بحثا عن إرهابيين محتملين بالمنطقة.

واستنادا للمصادر، فإن العملية الأمنية الجديدة التي سخرت فيها عدة وحدات لاسيما وحدة من القوات الخاصة من الكتيبة رقم 12 المرابطة بغابة الريش، تأتي بعد ورود معلومات عن تسلل مجموعة إرهابية مكونة من حوالي 5 أشخاص إلى المنطقة، وهو ما دفع بالوحدات الأمنية إلى التحرك ومباشرة عملية تمشيط بعد تضييق الخناق على مداخل ومخارج الغابات الممتدة إلى غاية جبال تيزي وزو.