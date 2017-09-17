توقيف 11 عنصرا واسترجاع 5 مركبات ومبالغ مالية معتبرة تفكيك شبكة تمتهن نشاط التهريب الدولي للمركبات وتزوير الوثائق بالمدية

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدّرك الوطني بالمدية وبالضبط كتيبة عين بوسيف التي انطلقت منها التحريات من تفكيك شبكتين إجراميتين تمتهنان نشاط غير قانوني ومضرّ بالاقتصاد الوطني، حيث تعمل على التهريب الدولي للمركبات انطلاقا من ميناء مستغانم مع التزوير واستعمال المزوّر متكون من 18 شخصا تم التعرّف عليهم لتتم بعد تحريات ميدانية ومعمّقة وتوقيف أحد عشر عنصرا منهم 6 جزائريين وخمسة أجانب، فيما بقي سبعة آخرين من بينهم أجنبيّين اثنين في حالة فرار.

وكانت هذه الشبكة تعمل على جلب مركبات تحمل لوحات ذات ترقيم أجنبي على أساس السياحة عبر ميناء مستغانم دون إرجاعها لموطنها الأصلي وبيعها بملفات قاعدية مزوّرة داخل التراب الوطني، مما أعطى للشبكة صفة مجموعة أشرار ترتكب جناية مضرّة بالاقتصاد الوطني والتهريب الدولي للمركبات والمساهمة من خلال ذلك في تقليد وتزوير المحرٍّرات الرسمية والعمومية وأختام الدولة.

وقد تم ضبط خمس مركبات سياحية بملفات قاعدية لسيارات مزوّرة وهواتف نقالة، جوازات سفر، أجهزة إعلام آلي، مبالغ مالية معتبرة، هي عبارة عن عائدات للنشاط الممتهن من طرف هذه العصابة، وتمّ تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف الذي أمر بإيداعهم السجن.