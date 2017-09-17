مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام قاعة للألعاب ببسكرة

عاشت مدينة لغروس غربي ولاية بسكرة، مساء الخميس على وقع شجار تحوّل إلى جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في بداية عقده الثاني، بعد أن وجه إليه شاب آخر في نفس العمر طعنات قاتلة بسلاح أبيض في الصدر والقلب، ما تسبب في وفاته.

وبحسب المعلومات غير الرسمية المتوفرة، فإن الحادثة وقعت في السادسة والربع من مساء يوم الخميس، غير بعيد عن إحدى قاعات الألعاب الإلكترونية بوسط مدينة لغروس، والبداية كانت بملاسنات نشبت بين الجاني والضحية أمام مرأى عدد من المواطنين ممن تصادف وجوده في المكان لتتحول هذه الملاسنات إلى شجار وعراك جسدي استخدم فيه الجاني المشتبه فيه سلاحا أبيض أصاب به الضحية في القلب ثم لاذ بالفرار، ورغم التدخل لنقل الضحية إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه في الطريق.

وبحسب ما تم تداوله في الشارع المحلي، فإن خلافا ماليا نشب بين الضحية والجاني المشتبه فيه منذ نحو 10 أيام وقد تدخل حينها بعض العقلاء للصلح بين هذين الشابين لكن الشجار تجدد مساء الخميس في ظروف وأسباب مجهولة لتكون النهاية مقتل الضحية وفرار الجاني.