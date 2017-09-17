توقيف خمسة أشخاص يروجون السّموم وسط المدية

تمكن درك ولاية المدية من وضع يده على عصابة متكوّنة من خمسة أفراد تعمل في الترويج والاتجار بالمخدرات، وذلك وسط أحياء عاصمة التيطري، بعدما أفضت التحرّيات الأولية إلى الوصول لشخصين من أفراد العصابة.

ليتمّ بعد التحقيق معهما الوصول إلى ثلاثة آخرين، كما ضبط بحوزتهم كمية معتبرة من الكيف المعالج كانوا بصدد ترويجها وسط شباب المدية، وكذا مبالغ مالية معتبرة عبارة عن عائدات الاتجار بالسموم، هذا وقد تمّ تقديم المتهمين الخمسة صبيحة الجمعة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.