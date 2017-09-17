انتحار أستاذة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع في سكيكدة

اهتز، الخميس، عشية حلول السنة الهجرية، سكان حي 500 مسكن، ببلدية الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، على وقع حادثة أليمة تمثلت في إقدام أستاذة في الطور المتوسط، تشتغل بمتوسطة خنشول تدعى ب.م. ن 50 سنة، على الانتحار رميا من الطابق الرابع لعمارة.

حيث أصيبت بكسور نتيجة ارتطامها بصحن هوائي مقعر، كان مثبتا بجدار العمارة، ليتم نقلها إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى الحروش، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث الأليم.