حجز 7608 وحدة من المشروبات الكحولية في سعيدة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسعيدة، مساء الأربعاء الماضي، على الساعة السادسة مساء، من حجز 7608 وحدة من المشروبات الكحولية ذات سعة 50 سل.

وحسب المكلف بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الرائد فروخي عبد الحليم، فإن الكمية المحجوزة كانت على متن شاحنة تبريد من الحجم الصغير من نوع "جي.أم.سي" مرقمة برمز ولاية سعيدة، عند توقيفها من طرف أعوان فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمنطقة سيدي مرزوق التابعة لبلدية أولاد خالد بسعيدة، كما مكنت العملية، حسب المصدر من توقيف شخصين يبلغان من40 و 42 سنة، سائق الشاحنة ومرافقه.