الشرطة استرجعت 50 قطعة اكتشاف ورشة سريّة لصناعة الأسلحة في معسكر

أوقف، مؤخرا، عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصالحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، شابا ثلاثينيا مختصا في صناعة الأسلحة النارية التقليدية من الصنفين السابع والثامن.

واكتشف رجال الشرطة بعد توقيف المتهم، ورشة سريّة مجهزة بآلات تقليدية وحديثة لصنع الأسلحة غير المرخصة من نوع بنادق الصيد. وقد أسفرت العملية عن حجز ما يفوق 30 بندقية تقليدية الصنع، فضلا عن مجسمات خشبية على شكل بنادق معدة للإنجاز و15 أنبوبا حديديا لصنع الماسورات مهيأة للتركيب ومعدات ومستلزمات خاصة بصناعة البنادق، إضافة إلى وحدتين مركزيتين للحاسوب.

العملية عالجتها الفرقة بناء على معلومات عن وجود شخص بدائرة واد الأبطال كان يستعمل بيته العائلي ورشة لصناعة الأسلحة النارية وبيعها بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية. واستغلالا للمعلومات، قام عناصر الشرطة بمراقبة المشتبه فيه، وبعد التأكد من مهنته المشبوهة وبأمر من وكيل الجمهورية، داهم أفراد الفرقة منزله وأوقفوه، أين تم اكتشاف الورشة السرية التي كان يستعملها، وأثناء التفتيش تم حجز الأسلحة النارية والمعدات الخطيرة المذكورة.

كما تبين بعد ذلك تورط شخص آخر كان يمد المشتبه فيه الرئيسي بجميع المستلزمات، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر أمن الدائرة أين فتح تحقيق حول الأفعال المنسوبة إليهما، لينجز إجراء قضائي قدما بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، التي أحالت الملف إلى قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس ووضع ثان تحت الرقابة القضائية.