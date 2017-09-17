الصين ترصد زلزالاً في كوريا الشمالية وتشتبه في انفجار

date 2017/09/23 views 129 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قالت إدارة الزلازل في الصين، السبت، إنها رصدت زلزالاً بقوة 3.4 درجة في كوريا الشمالية يشتبه أنه ناجم عن انفجار.

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وأضافت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت، أن الزلزال الذي وقع في حوالي الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش تم تسجيله على عمق صفر كيلومتر.

وكانت تجارب نووية سابقة لكوريا الشمالية وأحدثها تلك التي جرت في وقت سابق هذا الشهر أدت إلى هزات أرضية. ويقع مركز الزلزال قرب موقع نووي لكوريا الشمالية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إنها تحلل طبيعة الهزة وإن تقييمها المبدئي يشير إلى أنها هزة طبيعية.

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