تأجيل مؤتمر صحفي لبارزاني حول الاستفتاء

أفادت رئاسة وزراء إقليم كردستان في أربيل، بأنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس الإقليم مسعود بارزاني، صباح السبت، بشأن الاستفتاء على الاستقلال، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق، إن "المؤتمر الصحفي سيعقد، الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً".

وبعد ساعات من تأجيل بارزاني مؤتمره الصحفي، قال مسؤول كردي، إن وفداً من حكومة الإقليم توجه إلى بغداد، السبت، لإجراء حوار مع الحكومة العراقية بالتزامن مع الاستفتاء المقرر على استقلال الإقليم، الاثنين.

وقال هوشيار زيباري أحد كبار مستشاري الزعيم الكردي بارزاني لوكالة رويترز للأنباء، إن الوفد سيناقش عملية الاستفتاء لكن الاستفتاء سيمضي قدماً. وأضاف أن المحادثات مع بغداد ستجري قبل الاستفتاء وخلاله وبعده.

وقال كردستان العراق، إن التصويت يهدف إلى إعطاء الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل تفويضاً شرعياً لتحقيق الاستقلال عن العراق من خلال الحوار مع بغداد ومع تركيا وإيران المجاورتين.

ويتعرض بارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء المرتقب في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي.

ويؤكد الأكراد على أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل إنه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية.