أفادت رئاسة وزراء إقليم كردستان في أربيل، بأنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس الإقليم مسعود بارزاني، صباح السبت، بشأن الاستفتاء على الاستقلال، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق، إن "المؤتمر الصحفي سيعقد، الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً".
وبعد ساعات من تأجيل بارزاني مؤتمره الصحفي، قال مسؤول كردي، إن وفداً من حكومة الإقليم توجه إلى بغداد، السبت، لإجراء حوار مع الحكومة العراقية بالتزامن مع الاستفتاء المقرر على استقلال الإقليم، الاثنين.
وقال هوشيار زيباري أحد كبار مستشاري الزعيم الكردي بارزاني لوكالة رويترز للأنباء، إن الوفد سيناقش عملية الاستفتاء لكن الاستفتاء سيمضي قدماً. وأضاف أن المحادثات مع بغداد ستجري قبل الاستفتاء وخلاله وبعده.
وقال كردستان العراق، إن التصويت يهدف إلى إعطاء الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل تفويضاً شرعياً لتحقيق الاستقلال عن العراق من خلال الحوار مع بغداد ومع تركيا وإيران المجاورتين.
ويتعرض بارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء المرتقب في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي.
ويؤكد الأكراد على أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل إنه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1وفاة مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق في سجنه
2عاكف يجمع معارضين ومؤيدين لإخوان مصر على انتقاد نظام السيسي
3ماكرون يوقع على إصلاح قانون العمل
4إيران تجري تجربة "ناجحة" لصاروخ بعيد المدى
5أردوغان: تركيا ستنشر قواتها في إدلب السورية
Français English
الرأي
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
حبيب راشدين
إدارة الشعوب بـ"شغب" الحكومات
جمال لعلامي
عجوزة حكمت سارق!
حسين لقرع
شوكة أخرى في حلق العالم الإسلامي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
جمال لعلامي
"ما تشوف عين ما يوجع قلب"!
رشيد ولدبوسيافة
لا "قزع" في المدارس!
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
الفيديو
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
تأجيل مؤتمر صحفي لبارزاني حول الاستفتاء
وكالات - الشروق أونلاين
أفادت رئاسة وزراء إقليم كردستان في أربيل، بأنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس الإقليم مسعود بارزاني، صباح السبت، بشأن الاستفتاء على الاستقلال، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
تغطيات ذات صلة
توقف تدفق اللاجئين الروهينغا من بورما إلى بنغلادش
لاجئون يتهمون قوات الكونغو الديمقراطية بقتل مدنيين
مقتل 11 مدنياً في غارات جوية على إدلب وحمص
تأجيل مؤتمر صحفي لبارزاني حول الاستفتاء
الأمن والضرائب وإدارة المعابر اختبارٌ حقيقي للمصالحة ونيّة حماس
وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق، إن "المؤتمر الصحفي سيعقد، الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً".
وبعد ساعات من تأجيل بارزاني مؤتمره الصحفي، قال مسؤول كردي، إن وفداً من حكومة الإقليم توجه إلى بغداد، السبت، لإجراء حوار مع الحكومة العراقية بالتزامن مع الاستفتاء المقرر على استقلال الإقليم، الاثنين.
وقال هوشيار زيباري أحد كبار مستشاري الزعيم الكردي بارزاني لوكالة رويترز للأنباء، إن الوفد سيناقش عملية الاستفتاء لكن الاستفتاء سيمضي قدماً. وأضاف أن المحادثات مع بغداد ستجري قبل الاستفتاء وخلاله وبعده.
وقال كردستان العراق، إن التصويت يهدف إلى إعطاء الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل تفويضاً شرعياً لتحقيق الاستقلال عن العراق من خلال الحوار مع بغداد ومع تركيا وإيران المجاورتين.
ويتعرض بارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء المرتقب في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي.
ويؤكد الأكراد على أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل إنه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية.