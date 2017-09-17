تعززت دار "تلانتيقيث" للطباعة والنشر والتوزيع، ببجاية مؤخرا بمولود أدبي جديد موسوم "أحزان في قلبي"، لمؤلفه الشاب "زيوي يحيى"، وهو ديوان شعري يعد الأول من نوعه، في رصيده بعد سلسلة من الإصدارات الأخرى المتنوعة، مع الدار.
ديوان "أحزان في قلبي" الذي جاء في 180 صفحة، يضم نحو 70 قصيدة متنوعة المواضيع، وثرية المحتوى، تحاكي مواضيع وسلوكات اجتماعية راهنة منتشرة بالمجتمعات العربية، كالصداقة، العنوسة، الطلاق، تضييع الوقت وغيرها، فضلا عن قصائد أخرى تلامس جروح الأمة الإسلامية، منها "رسالة إلى الأقصى"، "أين العرب" وغيرها.
وجدير بالذكر، أن الكاتب والشاعر الشاب "زيوي يحيى" المتحصل على شهادة مهندس في "الإعلام الآلي للتسيير" الذي يعد أفضل مثال لشباب اليوم الذي لا تهزمه العثرات، حول البطالة التي عانى منها في بداية مشواره، إلى سلم ارتقى به في مجال الكتابة والإبداع. فبعد تجربة أولى نقل فيها معاناته في الحصول على منصب عمل في تخصصه، كانت الانطلاقة مع 6 إصدارات أخرى متمثلة في "عظمة النبي صلى الله عليه وسلّم بشهادة الغربيين"، "قطوف من أقوال المشاهير"، "ينبوع الحكمة"، "قصص الأذكياء"، "قصص وعبر"، "طرائف ونوادر".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1"شوية من كل شيء" مونولوغ ساخر عن لهجات الجزائريين
2عساس تعود إلى مآسي العشرية الحمراء في"أمشاج"
3الجزائر الرابعة بعد مصر والإمارات والسعودية في "تحدي الترجمة"
4مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم
5سفير فرنسا في الجزائر يتباحث الإنتاج السينمائي المشترك والكتاب
Français English
الرأي
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
حبيب راشدين
إدارة الشعوب بـ"شغب" الحكومات
جمال لعلامي
عجوزة حكمت سارق!
حسين لقرع
شوكة أخرى في حلق العالم الإسلامي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
جمال لعلامي
"ما تشوف عين ما يوجع قلب"!
رشيد ولدبوسيافة
لا "قزع" في المدارس!
حبيب راشدين
فرجة النخبة من أُغيلمة ومعمرين
الفيديو
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
ست إصدارات بين النثر والشعر
"أحزان في قلبي" ديوان شعري لشاب عصامي حولته البطالة إلى كاتب
ن. أوهاب
تعززت دار "تلانتيقيث" للطباعة والنشر والتوزيع، ببجاية مؤخرا بمولود أدبي جديد موسوم "أحزان في قلبي"، لمؤلفه الشاب "زيوي يحيى"، وهو ديوان شعري يعد الأول من نوعه، في رصيده بعد سلسلة من الإصدارات الأخرى المتنوعة، مع الدار.
تغطيات ذات صلة
"أحزان في قلبي" ديوان شعري لشاب عصامي حولته البطالة إلى كاتب
الجزائر الرابعة بعد مصر والإمارات والسعودية في "تحدي الترجمة"
مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم
"شوية من كل شيء" مونولوغ ساخر عن لهجات الجزائريين
عساس تعود إلى مآسي العشرية الحمراء في"أمشاج"
ديوان "أحزان في قلبي" الذي جاء في 180 صفحة، يضم نحو 70 قصيدة متنوعة المواضيع، وثرية المحتوى، تحاكي مواضيع وسلوكات اجتماعية راهنة منتشرة بالمجتمعات العربية، كالصداقة، العنوسة، الطلاق، تضييع الوقت وغيرها، فضلا عن قصائد أخرى تلامس جروح الأمة الإسلامية، منها "رسالة إلى الأقصى"، "أين العرب" وغيرها.
وجدير بالذكر، أن الكاتب والشاعر الشاب "زيوي يحيى" المتحصل على شهادة مهندس في "الإعلام الآلي للتسيير" الذي يعد أفضل مثال لشباب اليوم الذي لا تهزمه العثرات، حول البطالة التي عانى منها في بداية مشواره، إلى سلم ارتقى به في مجال الكتابة والإبداع. فبعد تجربة أولى نقل فيها معاناته في الحصول على منصب عمل في تخصصه، كانت الانطلاقة مع 6 إصدارات أخرى متمثلة في "عظمة النبي صلى الله عليه وسلّم بشهادة الغربيين"، "قطوف من أقوال المشاهير"، "ينبوع الحكمة"، "قصص الأذكياء"، "قصص وعبر"، "طرائف ونوادر".