ست إصدارات بين النثر والشعر "أحزان في قلبي" ديوان شعري لشاب عصامي حولته البطالة إلى كاتب

تعززت دار "تلانتيقيث" للطباعة والنشر والتوزيع، ببجاية مؤخرا بمولود أدبي جديد موسوم "أحزان في قلبي"، لمؤلفه الشاب "زيوي يحيى"، وهو ديوان شعري يعد الأول من نوعه، في رصيده بعد سلسلة من الإصدارات الأخرى المتنوعة، مع الدار.

ديوان "أحزان في قلبي" الذي جاء في 180 صفحة، يضم نحو 70 قصيدة متنوعة المواضيع، وثرية المحتوى، تحاكي مواضيع وسلوكات اجتماعية راهنة منتشرة بالمجتمعات العربية، كالصداقة، العنوسة، الطلاق، تضييع الوقت وغيرها، فضلا عن قصائد أخرى تلامس جروح الأمة الإسلامية، منها "رسالة إلى الأقصى"، "أين العرب" وغيرها.

وجدير بالذكر، أن الكاتب والشاعر الشاب "زيوي يحيى" المتحصل على شهادة مهندس في "الإعلام الآلي للتسيير" الذي يعد أفضل مثال لشباب اليوم الذي لا تهزمه العثرات، حول البطالة التي عانى منها في بداية مشواره، إلى سلم ارتقى به في مجال الكتابة والإبداع. فبعد تجربة أولى نقل فيها معاناته في الحصول على منصب عمل في تخصصه، كانت الانطلاقة مع 6 إصدارات أخرى متمثلة في "عظمة النبي صلى الله عليه وسلّم بشهادة الغربيين"، "قطوف من أقوال المشاهير"، "ينبوع الحكمة"، "قصص الأذكياء"، "قصص وعبر"، "طرائف ونوادر".