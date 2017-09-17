كشفت وزارة التربية، السبت، عن رزنامة العطل المدرسية للعام الحالي، حيث تراجعت عن قرار تقليص عطلة الشتاء إلى 10 أيام، بعد أن خلف جدلا كبيرا السنة الماضية بشكل أدى إلى إلغائه.
ووفق الرزنامة المدرسية التي نشرتها الوزارة بالنسبة لموسم 2017/2018، ستكون هناك عطلة خريفية لأربعة أيام، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر وتمتد من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.
وبالنسبة لعطلة الشتاء، فستكون لأسبوعين من 21 ديسمبر إلى 7 جانفي 2018، وهو ما يعني التراجع عن قرار تقليصها إلى 10 أيام أو أسبوع، كما تم إقراره العام الماضي، بدعوى أنه يأتي تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة في مختلف دول العالم.
وخلف ذلك القرار موجة احتجاجات في القطاع، بشكل استدعى مراجعته من قبل الوزيرة ومنح التلاميذ عطلة لـ 18 يوما.
وبالنسبة للعطلة الربيعية، فهي تبدأ وفق الرزنامة يوم 15 مارس وإلى 1 أفريل 2018 على أن تكون نهاية الدراسة يوم 4 جويلية.
وجاء في الزرنامة، أن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.
وتم تحديد هذه العطل كالآتي: المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من مساء يوم الخميس 19 جويلية 2018، وبالنسبة للمنطقة الثالثة ابتداء من مساء يوم الخميس 12 جويلية 2018.
وحددت الوزارة الدخول المدرسي للعام القادم، بالنسبة للتلاميذ بيوم الخامس من سبتمبر، وبالنسبة للمعلمين والأساتذة بالثاني من نفس الشهر، أما الإداريين فيوم 26 أوت على المستوى المحلي و19 أوت بالنسبة للإدارة المركزية.
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الكشف عن رزنامة العطل المدرسية
وزارة التربية تتخلى عن قرار تقليص عطلة الشتاء
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كشفت وزارة التربية، السبت، عن رزنامة العطل المدرسية للعام الحالي، حيث تراجعت عن قرار تقليص عطلة الشتاء إلى 10 أيام، بعد أن خلف جدلا كبيرا السنة الماضية بشكل أدى إلى إلغائه.
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ووفق الرزنامة المدرسية التي نشرتها الوزارة بالنسبة لموسم 2017/2018، ستكون هناك عطلة خريفية لأربعة أيام، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر وتمتد من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.
وبالنسبة لعطلة الشتاء، فستكون لأسبوعين من 21 ديسمبر إلى 7 جانفي 2018، وهو ما يعني التراجع عن قرار تقليصها إلى 10 أيام أو أسبوع، كما تم إقراره العام الماضي، بدعوى أنه يأتي تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة في مختلف دول العالم.
وخلف ذلك القرار موجة احتجاجات في القطاع، بشكل استدعى مراجعته من قبل الوزيرة ومنح التلاميذ عطلة لـ 18 يوما.
وبالنسبة للعطلة الربيعية، فهي تبدأ وفق الرزنامة يوم 15 مارس وإلى 1 أفريل 2018 على أن تكون نهاية الدراسة يوم 4 جويلية.
وجاء في الزرنامة، أن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين تبدأ بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.
وتم تحديد هذه العطل كالآتي: المنطقتان الأولى والثانية: ابتداء من مساء يوم الخميس 19 جويلية 2018، وبالنسبة للمنطقة الثالثة ابتداء من مساء يوم الخميس 12 جويلية 2018.
وحددت الوزارة الدخول المدرسي للعام القادم، بالنسبة للتلاميذ بيوم الخامس من سبتمبر، وبالنسبة للمعلمين والأساتذة بالثاني من نفس الشهر، أما الإداريين فيوم 26 أوت على المستوى المحلي و19 أوت بالنسبة للإدارة المركزية.