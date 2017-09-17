أسقطت مصالح الدرك، خلال فصل الصيف، الحق في القيادة عن قرابة 70 ألف سائق، وهو ما يعادل 743 يوميا، بسبب سحب رخص سياقتهم، كما تم توقيف 66 ألف شخص تورطوا في مختلف الجرائم خلال موسم الاصطياف، فيما سجلت أزيد من 220 حالة حريق في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و9 أوت الماضي تورط فيها 26 شخصا.
كشف رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك، العقيد أحمد عطية، أمس أن أفراد الدرك قاموا بسحب 66 ألفا و909 رخصة سياقة، أي بمعدل يفوق 734 رخصة مسحوبة يوميا في ظرف 3 أشهر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى31 أوت من السنة الجارية.
وكشف المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر قيادة الدرك بالشراقة بعنوان تقييم مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2017، أن مصالحه سجلت عبر طرقات الوطن، خلال نفس الفترة، أكثر من 8.6 ألف جنحة وحررت أكثر من ألف و800 جنحة.
وسجلت المصالح أكثر من ألف و200 حادث مرور تسبب في وفاة 297 شخص وإصابة قرابة ألفين آخرين بجروح.
وشهدت حوادث المرور انخفاضا مقارنة بموسم اصطياف2016، بنسبة 30 بالمائة في الوفيات، و12 بالمائة بالنسبة للجرحى، فيما وصلت الحوادث ذروتها خلال شهر جويلية، الذي فاقت نسبته 37 بالمائة من مجموع الحوادث، وهو راجع، حسب العقيد عطية، إلى تزامنه مع شهر رمضان.
وأسفرت تحقيقات مصالح الدرك، عن توقيف 26 شخصا تسببوا في 222 حريق عبر 39 ولاية في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و9 أوت المنصرم، حسب ما كشف عنه العقيد عطية، مما تسبب في وفاة 9 أشخاص، حيث تم معاينة تضرر 40 منزلا، 5 مداجن، 300 متر أنابيب الري، فقدان 5 مواشي، إضافة إلى خسائر في الثورة الغابية قدرت بـ 2.763 هكتار من الغابات،6.752 شجرة مثمرة، 250941 حزمة من التبن، 300 خلية لتربية النحل، فيما تبقى التحقيقات متواصلة في قضية الحرائق.
وفي إطار الشرطة القضائية كشف العقيد عطية أنه تم توقيف أزيد من 10 آلاف شخص تورطوا في 9 آلاف و685 جريمة في خلال موسم الاصطياف، كما تم وضع حد لـ116 جمعية أشرار وتوقيف 381 جانح خلال نفس الفترة، فيما عالجت وحدات الدرك الوطني،أزيد من ألف قضية مخدرات أغلبها تتعلق بالتهريب، حيث تم على إثرها حجز 5 أطنان و9 قناطير و9 كلغ من الكيف المعالج و12 ألفا و537 قرص من المؤثرات العقلية، كما تم معالجة 37 قضية تهريب الوقود تم من خلالها حجز 17 ألف لتر من الوقود.
بالمقابل، تمكنت ذات الجهات الأمنية من توقيف 667 أجنبي من جنسيات إفريقية، و481 شخص تم توقيفهم في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية خلال موسم الاصطياف، كما تم إخضاع قرابة 300 ألف شخص وأزيد من 82 ألف مركبة للتفتيش انتهت بتوقيف 159 شخص وحجز مركبتين مبحوث عنهما، في حين تلقت وحدات الدرك أزيد من 342 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055، سمح بالتدخل الميداني في 16 ألف حالة بينها 7695 حالة تتعلق بتهديدات مباشرة ضد الأشخاص والممتلكات، أدت إلى توقيف 540 جانح متلبس.
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سحب 70 ألف رخصة سياقة وتوقيف 66 ألف شخص خلال الصيف
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أسقطت مصالح الدرك، خلال فصل الصيف، الحق في القيادة عن قرابة 70 ألف سائق، وهو ما يعادل 743 يوميا، بسبب سحب رخص سياقتهم، كما تم توقيف 66 ألف شخص تورطوا في مختلف الجرائم خلال موسم الاصطياف، فيما سجلت أزيد من 220 حالة حريق في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و9 أوت الماضي تورط فيها 26 شخصا.
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كشف رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك، العقيد أحمد عطية، أمس أن أفراد الدرك قاموا بسحب 66 ألفا و909 رخصة سياقة، أي بمعدل يفوق 734 رخصة مسحوبة يوميا في ظرف 3 أشهر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى31 أوت من السنة الجارية.
وكشف المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر قيادة الدرك بالشراقة بعنوان تقييم مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2017، أن مصالحه سجلت عبر طرقات الوطن، خلال نفس الفترة، أكثر من 8.6 ألف جنحة وحررت أكثر من ألف و800 جنحة.
وسجلت المصالح أكثر من ألف و200 حادث مرور تسبب في وفاة 297 شخص وإصابة قرابة ألفين آخرين بجروح.
وشهدت حوادث المرور انخفاضا مقارنة بموسم اصطياف2016، بنسبة 30 بالمائة في الوفيات، و12 بالمائة بالنسبة للجرحى، فيما وصلت الحوادث ذروتها خلال شهر جويلية، الذي فاقت نسبته 37 بالمائة من مجموع الحوادث، وهو راجع، حسب العقيد عطية، إلى تزامنه مع شهر رمضان.
وأسفرت تحقيقات مصالح الدرك، عن توقيف 26 شخصا تسببوا في 222 حريق عبر 39 ولاية في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و9 أوت المنصرم، حسب ما كشف عنه العقيد عطية، مما تسبب في وفاة 9 أشخاص، حيث تم معاينة تضرر 40 منزلا، 5 مداجن، 300 متر أنابيب الري، فقدان 5 مواشي، إضافة إلى خسائر في الثورة الغابية قدرت بـ 2.763 هكتار من الغابات،6.752 شجرة مثمرة، 250941 حزمة من التبن، 300 خلية لتربية النحل، فيما تبقى التحقيقات متواصلة في قضية الحرائق.
وفي إطار الشرطة القضائية كشف العقيد عطية أنه تم توقيف أزيد من 10 آلاف شخص تورطوا في 9 آلاف و685 جريمة في خلال موسم الاصطياف، كما تم وضع حد لـ116 جمعية أشرار وتوقيف 381 جانح خلال نفس الفترة، فيما عالجت وحدات الدرك الوطني،أزيد من ألف قضية مخدرات أغلبها تتعلق بالتهريب، حيث تم على إثرها حجز 5 أطنان و9 قناطير و9 كلغ من الكيف المعالج و12 ألفا و537 قرص من المؤثرات العقلية، كما تم معالجة 37 قضية تهريب الوقود تم من خلالها حجز 17 ألف لتر من الوقود.
بالمقابل، تمكنت ذات الجهات الأمنية من توقيف 667 أجنبي من جنسيات إفريقية، و481 شخص تم توقيفهم في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية خلال موسم الاصطياف، كما تم إخضاع قرابة 300 ألف شخص وأزيد من 82 ألف مركبة للتفتيش انتهت بتوقيف 159 شخص وحجز مركبتين مبحوث عنهما، في حين تلقت وحدات الدرك أزيد من 342 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055، سمح بالتدخل الميداني في 16 ألف حالة بينها 7695 حالة تتعلق بتهديدات مباشرة ضد الأشخاص والممتلكات، أدت إلى توقيف 540 جانح متلبس.