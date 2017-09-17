محاولة اعتداء على "مير" بوينان بالبليدة

أودع رئيس بلدية بوينان، الواقعة إلى الشرق من ولاية البليدة، شكوى لدى مصالح الأمن يتهم فيها أطرافا بمحاولة الاعتداء عليه. وبحسب المير، في حديث إلى "الشروق"، فإن ثلاثة أشخاص تقدموا نحوه عقب صلاة العشاء مساء الجمعة حيث كان بمقر البلدية وحاولوا افتعال شجار محاولين جرّه إلى النزاع، موضحا أن أحد المشتكى منهم طالبه بدفع مستحقاته المالية، غير أن المير طلب منه التقدم إلى مصالح البلدية خلال ساعات العمل بصفة رسمية من أجل النظر في قضيته التي تعود إلى ثلاث سنوات، ومن ثم الاعتداء عليه لفظيا.

وقال رئيس بلدية بوينان، الوزري محمد، إن القضية مفتعلة، متهما أطرافا أخرى بمحاولة افتعال الفوضى والانتخابات المحلية على الأبواب.

وذكر المير الذي يتصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية أن متصدر قائمة أخرى هو من يقوم بتحريض المواطنين ضده والاعتداء عليه.