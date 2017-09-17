جمال ريان: رسالة صوتية هددتني بالاغتيال بـ 6 رصاصات!

كشف الإعلامي الفلسطيني جمال ريان أنه تلقى تهديدا بالقتل عبر تسجيل صوتي تلقاه عبر هاتفه بواسطة تطبيق "الواتساب"، وتم تحذيره فيه بأنه سيتم اغتياله بست طلقات نارية. وقال ريان إن المهددين استطاعوا الوصول إلى رقم هاتفه، ثم أضافوه إلى مجموعة وتتابعوا في إرسال التهديدات والشتائم والصور الجنسية المفبركة عبر برامج الفوتوشوب.

وأوضح جمال ريان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه يتلقى تهديدات منذ بداية الأزمة الخليجية بالتصفية الجسدية وشتائم بذيئة، لكنها زادت بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، خاصة بعد طرحه استفتاء على صفحته الشخصية بتويتر، دعا فيه جمهوره إلى التصويت حول اختيار ملكٍ للسعودية، حيث طرح اسمين في الاستفتاء هما الأمير الوليد بن طلال وولي العهد محمد بن سلمان.

وأعلن مذيع الجزيرة أنه حاليا بصدد مقاضاة المغرد الإماراتي المدعو حمد المزروعي، المقرّب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وشخصيات إماراتية أخرى تعمدت الإساءة إليه عن طريق فبركة وتزييف صور جنسية لتشويه صورته. يذكر أن جمال ريان إعلامي ومذيع أخبار فلسطيني ويحمل الجنسية الأردنية، وهو مقدم أول نشرة إخبارية على قناة الجزيرة عام 1996، وقد ولد في مدينة طولكرم فلسطين في 23 أوت 1953.