قايد صالح في الناحية العسكرية الثانية بوهران

date 2017/09/23 views 199 comments 0
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icon-writer نوارة. ب

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من الأحد، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وسيشرف قايد صالح بهذه المناسبة يضيف البيان على تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية في إطار افتتاح سنة التحضير القتالي 2017-2018، ويتفقد بعض الوحدات.

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