شهادات ووثائق تبث لأول مرة عبر قناة جزائرية - عربية أسرار "داعش" في المغربي العربي.. حصريا على "الشروق نيوز"!

ستعرض قناة "الشروق نيوز"، لمشاهديها في الأيام المقبلة، فيلما وثائقيا يرصد شهادات ووثائق حصرية، لأسرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، "داعش"، وتمددها نحو منطقة المغرب العربي، في إطار سلسلة التحقيقات الحربية التي شرعت المحطة "الشروقية" في بثها عن الأزمات السياسية في العراق وسوريا وليبيا، منذ فترة طويلة.

الوثائقي الذي يحمل عنوان "داعش.. زحف الشياطين"، ستعده وتقدمه الصحفية الزميلة ناهد زرواطي التي تميزت بتغطيتها للأزمة الليبية، وكانت قد توجت بلقب أحسن مراسلة عربية لـ2017، الذي يمنحه مجلس الوحدة الإعلامية العربية. ونالت زرواطي هذا اللقب عن وثائقي "نساء داعش" الذي أعدته في ليبيا، ولقي الإشادة من قبل لجنة التحكيم، ومن عدة وسائل إعلامية عربية على غرار موقع "العربية نت" الذي اعتبر في تقرير له آنذاك أن فيلم "الشروق نيوز" يعد من أبرز المواد المصورة التي تكشف جانبا مهما من حقيقة الوضع الخطير الذي تعرفه ليبيا.

ويعد تكريم مجلس الوحدة الإعلامية العربية للصحافية ناهد زرواطي الأول من نوعه لمراسل جزائري. وستستلم المراسلة الحربية لـ"الشروق نيوز"، جائزتها خلال حفل عربي كبير، ينتظر أن ينظم قريبا بدولة الأردن.