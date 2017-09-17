"الشروق" تشرع في عرض برامجها الجديدة قريبا استمرار "احك حكايتك" و"الثقافة والناس".. وعودة "بعيدا عن السياسة" بعد توقفه!

بدأت قناة "الشروق" في بث مجموعة من الفواصل الإعلانية عن عدد من البرامج المهمة التي ستعود إلى شبكتها خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي مقدمة تلك البرامج، الموسم الجديد من برنامج "احك حكايتك" للزميل يوسف نكاع وأيضا "الثقافة والناس" لرشدي رضوان مع عودة برنامج "بعيدا عن السياسة" للزميل رياض بن عمر.

ومن أهم المواضيع التي سيتطرق إليها برنامج "احك حكايتك" في موسمه الجديد قصص الأب الذي تفاجأ من رد ابنته وانقلابها على الدين الإسلامي، والرجل الذي يعاني من تهميش أبنائه، فضلا عن سيدة تقول إنها "تشعر بالعار لكونها أنثى".. وهي كلها قصص وحكايات سيرويها البرنامج بالتفصيل في الأعداد المقبلة. علما أنه تم وضع أرقام الهاتف من أجل التواصل وتسجيل حكايات جديدة.

من جهته، أعلن الزميل رياض بن عمر عن عودة برنامجه "بعيدا عن السياسة" الذي توقف لسنتين، حيث من المقرر أن يجدد في فقراته مع الاحتفاظ بفقرة الضيف كفقرة رئيسة يقوم من خلالها باستضافة عدد من المثقفين والفنانين والسياسيين ليتحدث معهم في كل القضايا ولكن بعيدا عن السياسة، في الوقت الذي كشف فيه الزميل رشدي رضوان عن عودة برنامج "الثقافة والناس" في موسمه الثالث، وهو البرنامج الذي يعنى بقضايا الثقافة ويرفع شعار "ألق بالثقافة إلى الشارع يحتضنها الناس".

يشار إلى أن قنوات "الشروق" بدأت فعليا في تحضير كل هذه البرامج ومن المقرر عرضها رسميا في الأيام المقبلة على أن تكون هنالك مفاجآت جديدة لم يكشف عنها بعد وتركها للمستقبل القريب جدا.