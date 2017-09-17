في حوار مع قناة روسيا اليوم مساهل يدعو إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية

دعا وزير الخارجية عبد القادر مساهل، السبت، لاستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية بعد ست سنوات من تجميد عضويتها.

وأكد مساهل في حوار مع قناة "روسيا اليوم"، أن "الجزائر لديها علاقات تاريخية مع سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية".

وبشان الأزمة الخليجية دعا وزير الخارجية إلى حلها "وفق آليات مجلس التعاون الخليجي"، والجزائر تحتفظ حسبه بعلاقات جيدة مع مختلف الدول الخليجية.

وشدد مساهل على أن العلاقات بين الجزائر وإيران لا تؤثر على تواصلها مع الدول العربية الأخرى.