طالبوه بإعادة أشغال طريق مواطنون بتيزي وزو يحتجزون عتاد مقاول اتهموه بالغش

أقدم سكان ثلاث قرى "اقني باكلان، ثقلمامين، عين الأربعاء" التابعة إداريا لماكودة بتيزي وزو، نهار السبت، على منع صاحب شركة من استرجاع عتاده وآلاته التي استعملها في انجاز أشغال الطريق الرابط بين البلدية و"أعفير" التابعة لبومرداس..

هذه الأشغال التي صرح بشأنها المحتجون للشروق إنها غير مطابقة للمعايير وقد تم التلاعب في مواد التزفيت حسب سكان هذه القرى الذين عقدوا عديد الاجتماعات وقرروا ترك الأشغال حتى نهايتها وبعدها القيام بحركتهم الاحتجاجية للمطالبة بضرورة إعادة تزفيت الطريق وفق المعايير السليمة التي تنص عليها القوانين حسبهم. المحتجون الذين خرجوا صبيحة السبت إلى الشارع قاموا بالتقرب من المسؤولين الذين حسب متحدثين قد أقروا بهذا التلاعب وعدم مطابقة المعايير، في حين حمل صاحب المشروع مسؤولية هذا التلاعب للعمال الذين اتهمهم بأنهم قد خدعوه أثناء قيامهم بأشغال انجازه وتجسيده على أرض الواقع.

المحتجون أكدوا على ضرورة إعادة أشغال المشروع الذي يعود تاريخ الاستفادة منه إلى سنة 2014، مهددين بتصعيد احتجاجهم في حالة لم يؤخذ انشغالهم بعين الاعتبار.