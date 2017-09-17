توقيف 3 تجار أسلحة بالبويرة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة، الجمعة مخبأين يحويان كمية من الذخيرة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع بعين الدفلى كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني..

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بالبويرة 3 تجار أسلحة وحجزوا مسدسا آليا وبندقية وسلاحا ناريا، إضافة إلى كمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، في حين أوقف حرس الحدود تاجر مخدرات بتلمسان، بحوزته 23 كيلوغراما من الكيف المعالج.