طالب مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة بفتح تحقيق وزاري معمق عبر مختلف هياكلها قصد كشف الفشل الذي وصل إليه المسؤولون حسبه، والذي يهدد بانهيار الجامعة ككل بدءا من كليات العلوم الإنسانية، العلوم الإقتصادية، الحقوق.
وأصدر المكتب الولائي للإتحاد الطلابي بالبويرة بيانا في الخصوص بدأه بعبارة "جامعة البويرة على وشك الانهيار"، مرجعا سبب ذلك إلى مسؤولي الجامعة الذين أبانوا كما قال عن فشل ذريع من خلال انتهاجهم سياسة الهروب إلى الأمام و"استغباء العقول وكذا أنصاف الحلول"، فضلا عن ضربهم عرض الحائط كل مطلب تقدم به الطلبة وذويهم أو ممثليهم.
وساق بيان المنظمة أمثلة عن الحالة المزرية التي تعيشها الجامعة على غرار كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي الكلية التي قال بأنها لا تزال تعيش مشكلا اسمه "غياب قاعة"، وهو المشكل الذي دفع بالمسؤولين إلى توجيه عدد من الطلبة إلى ولاية بجاية المجاورة رغم توفر كلية الاقتصاد على جناح كامل غير مستغل وفي ظل التأخر المسجل في تسلم المشاريع البيداغوجية.
أما بكلية الحقوق، فلا يزال مشكل التأخر حسب البيان مطروحا لحد الساعة، حيث لايزال الطلبة يدرسون السداسي الثاني مع بداية الدخول الجامعي الجديد، إضافة إلى مشكل مسابقة الدكتوراه التي باتت بمثابة اللغز والأحجية التي لم تفك طلاسمها بعد.
وأمام هذا الوضع المتردي، طالب أصحاب البيان من الوزارة الوصية فتح تحقيق وزاري للوقوف أمام "تلك التجاوزات وكشف الفشل الذريع لمسؤولي الجامعة، قبل انهيارها الذي يبدو بأنه قريب غير بعيد" يضيف البيان.
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قال بأنها تسير نحو الانهيار بسبب فشل مسؤوليها
"الطلابي الحر" يطالب بتحقيق وزاري معمق بجامعة البويرة
أحسن حراش
طالب مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة بفتح تحقيق وزاري معمق عبر مختلف هياكلها قصد كشف الفشل الذي وصل إليه المسؤولون حسبه، والذي يهدد بانهيار الجامعة ككل بدءا من كليات العلوم الإنسانية، العلوم الإقتصادية، الحقوق.
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وأصدر المكتب الولائي للإتحاد الطلابي بالبويرة بيانا في الخصوص بدأه بعبارة "جامعة البويرة على وشك الانهيار"، مرجعا سبب ذلك إلى مسؤولي الجامعة الذين أبانوا كما قال عن فشل ذريع من خلال انتهاجهم سياسة الهروب إلى الأمام و"استغباء العقول وكذا أنصاف الحلول"، فضلا عن ضربهم عرض الحائط كل مطلب تقدم به الطلبة وذويهم أو ممثليهم.
وساق بيان المنظمة أمثلة عن الحالة المزرية التي تعيشها الجامعة على غرار كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي الكلية التي قال بأنها لا تزال تعيش مشكلا اسمه "غياب قاعة"، وهو المشكل الذي دفع بالمسؤولين إلى توجيه عدد من الطلبة إلى ولاية بجاية المجاورة رغم توفر كلية الاقتصاد على جناح كامل غير مستغل وفي ظل التأخر المسجل في تسلم المشاريع البيداغوجية.
أما بكلية الحقوق، فلا يزال مشكل التأخر حسب البيان مطروحا لحد الساعة، حيث لايزال الطلبة يدرسون السداسي الثاني مع بداية الدخول الجامعي الجديد، إضافة إلى مشكل مسابقة الدكتوراه التي باتت بمثابة اللغز والأحجية التي لم تفك طلاسمها بعد.
وأمام هذا الوضع المتردي، طالب أصحاب البيان من الوزارة الوصية فتح تحقيق وزاري للوقوف أمام "تلك التجاوزات وكشف الفشل الذريع لمسؤولي الجامعة، قبل انهيارها الذي يبدو بأنه قريب غير بعيد" يضيف البيان.