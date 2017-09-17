تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن سرقة السيارات وتنشط جهويا عبر ولايات الجنوب الشرقي، حيث تم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 سنة، مع حجز كمية من قطع غيار السيارات.
حيثيات القضية حسب بيان صحفي لمديرية الأمن الولائي، تعود إلى منتصف شهر أوت وقت ارتكاب الجريمة الأولى، حيث تم تسجيل سرقة السيارة الأولى من مدينة غرداية، على الفور قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن المنتشرة عبر القطاع بتكثيف ونشر الأبحاث عن السيارة، واستغلالا لكاميرات المراقبة المنتشرة عبر أحياء وشوارع المدينة، مكّنهم ذلك من الحصول على فيديو يظهر من خلاله أشخاص على متن سيارة في وضعية مشبوهة بمكان وقوع الجريمة، أين تم استغلال هذا الفيديو والوصول إلى هوية صاحب المركبة، باستعمال الإمكانيات التقنية، ومنه تم التوصل أيضا إلى الفاعلين الآخرين، الذين تزامن تواجدهم بمكان الجريمة وقت وقوعها.
وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية بغرداية جملة من الإجراءات لتوقيف الفاعلين مع اعتماد خطة أمنية محكمة للإيقاع بهم، وهذا ما تم بالفعل خلال عزم الفاعلين سرقة سيارة أخرى من المدينة، باستعمال نفس الطريقة والوسائل التي استعملت لسرقة السيارة الأولى، وقد تم الإطاحة بهذه الشبكة بواسطة كاميرات المراقبة.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية، قامت ذات المصالح بتمديد الاختصاص لولايات مجاورة، من أجل ملاحقة الفاعلين والقبض عليهم، فتم تكثيف الأبحاث بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لذات الولايات، تمكنت من توقيف شخصين وهما بصدد الإعداد لسرقة سيارة أخرى، اللذين تم مواجهتهما بالأفعال المنسوبة لهما، حيث اعترفا بفعل السرقة، ليتم توقيف الثالث والرابع، وتحويلهم إلى مقر المصلحة.
وقد تخللت هذه العملية جملة من التفتيشات بناء على إذن من قبل وكيل الجمهورية، حيث تم حجز كمية من قطع غيار السيارات المسروقة، التي بعد عرضها على أصحابها تعرفوا عليها من الوهلة الأولى، وتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية ليصدر فيهم أمر إيداع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1المدن والأحياء الجديدة.. المعاناة!
2اكتشاف ورشة سريّة لصناعة الأسلحة في معسكر
3مواطنون بتيزي وزو يحتجزون عتاد مقاول اتهموه بالغش
4سهرات خاصة للأطفال الأفارقة ببجاية
5توقيف شخصين ينبشان القبور بحثا عن الكنوز بباتنة
Français English
الرأي
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
جمال لعلامي
الفياغرا ولحم العواشير!
محمد حمادي
معارضة "الذئب تحت الشجرة"؟!
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
حبيب راشدين
إدارة الشعوب بـ"شغب" الحكومات
جمال لعلامي
عجوزة حكمت سارق!
حسين لقرع
شوكة أخرى في حلق العالم الإسلامي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
الفيديو
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
كاميرات المراقبة أطاحت بأفرادها
شرطة غرداية تطيح بشبكة جهوية لسرقة السيارات
حمو أوجانة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن سرقة السيارات وتنشط جهويا عبر ولايات الجنوب الشرقي، حيث تم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 سنة، مع حجز كمية من قطع غيار السيارات.
تغطيات ذات صلة
اشتباكات يومية بين السكان بسبب "السلاسل الحديدية" و"الباركينغ"
شرطة غرداية تطيح بشبكة جهوية لسرقة السيارات
"الطلابي الحر" يطالب بتحقيق وزاري معمق بجامعة البويرة
توقيف 3 تجار أسلحة بالبويرة
مواطنون بتيزي وزو يحتجزون عتاد مقاول اتهموه بالغش
حيثيات القضية حسب بيان صحفي لمديرية الأمن الولائي، تعود إلى منتصف شهر أوت وقت ارتكاب الجريمة الأولى، حيث تم تسجيل سرقة السيارة الأولى من مدينة غرداية، على الفور قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن المنتشرة عبر القطاع بتكثيف ونشر الأبحاث عن السيارة، واستغلالا لكاميرات المراقبة المنتشرة عبر أحياء وشوارع المدينة، مكّنهم ذلك من الحصول على فيديو يظهر من خلاله أشخاص على متن سيارة في وضعية مشبوهة بمكان وقوع الجريمة، أين تم استغلال هذا الفيديو والوصول إلى هوية صاحب المركبة، باستعمال الإمكانيات التقنية، ومنه تم التوصل أيضا إلى الفاعلين الآخرين، الذين تزامن تواجدهم بمكان الجريمة وقت وقوعها.
وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية بغرداية جملة من الإجراءات لتوقيف الفاعلين مع اعتماد خطة أمنية محكمة للإيقاع بهم، وهذا ما تم بالفعل خلال عزم الفاعلين سرقة سيارة أخرى من المدينة، باستعمال نفس الطريقة والوسائل التي استعملت لسرقة السيارة الأولى، وقد تم الإطاحة بهذه الشبكة بواسطة كاميرات المراقبة.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية، قامت ذات المصالح بتمديد الاختصاص لولايات مجاورة، من أجل ملاحقة الفاعلين والقبض عليهم، فتم تكثيف الأبحاث بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لذات الولايات، تمكنت من توقيف شخصين وهما بصدد الإعداد لسرقة سيارة أخرى، اللذين تم مواجهتهما بالأفعال المنسوبة لهما، حيث اعترفا بفعل السرقة، ليتم توقيف الثالث والرابع، وتحويلهم إلى مقر المصلحة.
وقد تخللت هذه العملية جملة من التفتيشات بناء على إذن من قبل وكيل الجمهورية، حيث تم حجز كمية من قطع غيار السيارات المسروقة، التي بعد عرضها على أصحابها تعرفوا عليها من الوهلة الأولى، وتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية ليصدر فيهم أمر إيداع.