كاميرات المراقبة أطاحت بأفرادها شرطة غرداية تطيح بشبكة جهوية لسرقة السيارات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن سرقة السيارات وتنشط جهويا عبر ولايات الجنوب الشرقي، حيث تم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و29 سنة، مع حجز كمية من قطع غيار السيارات.

حيثيات القضية حسب بيان صحفي لمديرية الأمن الولائي، تعود إلى منتصف شهر أوت وقت ارتكاب الجريمة الأولى، حيث تم تسجيل سرقة السيارة الأولى من مدينة غرداية، على الفور قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن المنتشرة عبر القطاع بتكثيف ونشر الأبحاث عن السيارة، واستغلالا لكاميرات المراقبة المنتشرة عبر أحياء وشوارع المدينة، مكّنهم ذلك من الحصول على فيديو يظهر من خلاله أشخاص على متن سيارة في وضعية مشبوهة بمكان وقوع الجريمة، أين تم استغلال هذا الفيديو والوصول إلى هوية صاحب المركبة، باستعمال الإمكانيات التقنية، ومنه تم التوصل أيضا إلى الفاعلين الآخرين، الذين تزامن تواجدهم بمكان الجريمة وقت وقوعها.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية بغرداية جملة من الإجراءات لتوقيف الفاعلين مع اعتماد خطة أمنية محكمة للإيقاع بهم، وهذا ما تم بالفعل خلال عزم الفاعلين سرقة سيارة أخرى من المدينة، باستعمال نفس الطريقة والوسائل التي استعملت لسرقة السيارة الأولى، وقد تم الإطاحة بهذه الشبكة بواسطة كاميرات المراقبة.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية، قامت ذات المصالح بتمديد الاختصاص لولايات مجاورة، من أجل ملاحقة الفاعلين والقبض عليهم، فتم تكثيف الأبحاث بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لذات الولايات، تمكنت من توقيف شخصين وهما بصدد الإعداد لسرقة سيارة أخرى، اللذين تم مواجهتهما بالأفعال المنسوبة لهما، حيث اعترفا بفعل السرقة، ليتم توقيف الثالث والرابع، وتحويلهم إلى مقر المصلحة.

وقد تخللت هذه العملية جملة من التفتيشات بناء على إذن من قبل وكيل الجمهورية، حيث تم حجز كمية من قطع غيار السيارات المسروقة، التي بعد عرضها على أصحابها تعرفوا عليها من الوهلة الأولى، وتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية ليصدر فيهم أمر إيداع.