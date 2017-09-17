لأول مرة نشر صواريخ "إس 300" إيرانية الصنع وسط طهران

استعرضت إيران، لأول مرة، منظومتي صواريخ إس-200 وإس-300 محلية الصنع في قلب العاصمة طهران.

ونشرت وكالة "مشرق نيوز" الإيرانية صورا للمنظومات الصاروخية التي نصبت أمام أنظار المواطنين في ساحة بهارستان قرب البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة مما يضع الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 على وشك الانهيار.

ودان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختبار طهران، السبت، صاروخ "خرمشهر" الباليستي بعيد المدى، مشددا على أن ذلك يزيد من الشكوك في جدوى الصفقة.