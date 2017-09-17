"الشروق" أجرت تجارب ميدانية بوهران وقسنطينة وأسبقية واضحة لجازي هذه معدلات تدفق "الجيل الرابع" للهاتف النقال بعد عام من إطلاق الخدمة

يواصل متعاملو الهاتف النقال نشر التغطية بالجيل الرابع "4 جي" وذلك مع اقتراب الذكرى الأولى لإطلاق هذه التقنية في الجزائر، وهو ما وقفت عليه "الشروق" في جولة ميدانية عبر مدينتي وهران وقسنطينة، من خلال عمليات قياس سرعة التدفق عبر شبكات المتعاملين الثلاثة موبيليس وأوريدو وجازي.

وخلال العملية الميدانية، قمنا باستعمال تطبيق على هاتف ذكي، يعتبر من بين الأكثر تحميلا في العالم لقياس سرعة تدفق الانترنت، وهو "SpeedTest"، ويعتبر كمرجع دولي إضافة لتطبيقات أخرى.

وشملت التجربة مناطق مختلفة من مدينتي وهران وقسنطينة (جامعات، مطار، أحياء شعبية، ساحات عمومية، محطات، وسائل النقل وغيرها)، في محاولة للوقوف على التغطية في أنحاء مختلفة من كل مدينة، وتم تدوين النتائج للتحميل (الربط التنازلي) أي من الشبكة إلى الهاتف الذكي، و(الربط التصاعدي) أي إجراء الطلب من الهاتف الذكي نحو الشبكة.

وتم إجراء التجارب للمتعاملين الثلاثة في آن واحد وفي نفس المنطقة عند كل عملية، وبنفس الهاتف الذكي الذي هو من الطراز الفاخر (يتوافق وتقنية الجيل الرابع)، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار لنتائج القياس التي أجريت في حال عدم وجود تغطية لمتعامل بالجيل الرابع في منطقة أو حي ما.

وعموما تجلى من التجربة الميدانية لقياس تدفق وتغطية الجيل الرابع للمتعالمين الثلاثة في مدينتي وهران وقسنطينة، أن تفوق التدفق والتغطية كان للمتعامل جازي الذي كان في الغالب المتصدر بمعدلات تدفق أعلى ومتوافقة مع المعدلات الدنيا المشروطة في دفتر الشروط الذي حددته سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ثم المتعامل أوريدو وبعده المتعامل التاريخي موبيليس.

ففي مدينة وهران بحي العقيد لطفي ذو الحركية التي لا تنقطع، كانت التجربة في حدود الرابعة مساء و40 دقيقة، وأسفرت عن تدفق بـ28.77 ميغابايت/ثانية لشبكة جازي بالنسبة للتحميل (الربط التنازلي DownLoad)، و21.21 ميغابايث/ثانية بالنسبة للربط التصاعدي .(UpLoad)

وكانت النتيجة على شبكة أوريدو في حدود 18.11 ميغابايت/ثانية للتحميل، و9.99 ميغابايت/ ثانية للربط التصاعدي (Up)، في حين كانت نتيجة موبيليس 5.70 ميغابايت/ ثانية للتحميل، و3.59 بالنسبة للربط التصاعدي.

وأجرينا تجربة أخرى أمام مركز الاتفاقيات بوهران وفندق ميريديان نظرا لأهميتهما الاقتصادية والسياحية الكبيرة، حيث أظهرت النتائج أن التدفق على شبكة موبيليس كان في حدود 1.46 ميغابايت/ ثانية للتحميل، و0.77 ميغابايت للربط التصاعدي (Up).

أما جازي فكان التدفق عبر شبكته بذات المنطقة (خارج أسوار فندق ميريديان وهران) 51.09 ميغابايت / الثانية للتحميل (Down)، و23 ميغابايت / ثانية، أما أوريدو فبلغ التدفق عبر شبكته 7.87 م.ب/ثا للتحميل، و20.30 م.ب/ ثا للربط التصاعدي.

وانتقلت التجربة لاحقا إلى الحديقة المتوسطية شرق وهران المطلة على البحر والتي تعرف إقبالا كبيرا للزوار وخصوصا العائلات، حيث بلغ تدفق الجيل الرابع على شبكة أوريدو 11.96 م.ب/ثا للتحميل، و0.66 م.ب/ثا للتصاعدي، أما موبيليس فكان في حدود 17.89 م.ب/ثا للتحميل، و12.46 م.ب/ثا للتصاعدي.

بالمقابل كان التدفق في شبكة جازي في مستوى عال جدا، إذ بلغ 51.52 م.ب/ثا للتحميل، و17.21 م.ب/ثا للتصاعدي.

وبالواجهة البحرية لوهران بلغ تدفق جازي 23.41 م.ب/ثا للتحميل، و8.05 لأوريدو و0.27 لموبيليس، أما بشارع خميستي الذي يعرف نشاطا وحيوية، فكان تدفق موبيليس 7.93/ 8.06 م.ب/ثا.

وفي ذات الشارع الذي أجريت التجارب فيه على السادسة مساء و40 دقيقة بلغ تدفق جازي 22.53 و7.28م.ب/ثا تواليا للتحميل والتصاعدي، أما أوريدو فكان 17.14 و19.88 م.ب/ثا.

ويحي لالوفة قرب فندق (بريزيدون) وكلية الطب فكان تدفق أوريدو 45.05 و20.45 م.ب/ثا، وجازي 48.56 و24.64 م.ب/ ثا/ وموبيليس 2.63 و0.40 م.ب/ ثا.

وبحدود دائرة وهران مع السانيا قرب فندق بريزيدون 2، كان تدفق أوريدو في حدود 23.82 و11.00 م.ب/ثا، وجازي بـ 19.40 و21.27 م.ب/ ثا، وموبيليس بـ 10.33 و9.19 م.ب/ ثا.

وسجل موبيليس نتيجة 18.44 م.ب/ثا للتحميل على مشارف الحي الجامعي للذكور المتطوع، و14.84 للتصاعدي، وأوريدو 38.30 و14.84 م.ب/ ثا، و41.62 و 25.95 م.ب/ثا لجازي.

وتحولت التجارب فيما بعد على مسار ترامواي وهران وكانت تدفق جازي تواليا 41.7/23.16 م.ب/ثا، و49.47/17.60 م.ب/ثا، و23.28/1.97 م.ب/ثا، و36.32/18.58، بكل من حي الياسمين وأيسطو ومحطة السكك الحديدية وموقف أول نوفمبر (بلاص دارم)، أما موبيليس فكان التدفق عبر هذا المسار وذات الأماكن في حدود 18.56/18.09 م.ب/ ثا، و10.21/9.13 م.ب/ثا، و17.27/8.51 م.ب/ثا، و0.53/ 1.99 م.ب/ثا.

في حين أوريدو سجل عبر ذات المواقف لمسار ترامواي وهران حي الياسمين وإيسطو ومحطة السكك الحديدية وموقف أول نوفمبر (بلاص دارم)، 27.73/21.93، و15.87/10.02، و22.23/9.98، و4.49/ 2.47 ميغابايت في الثانية.

وبخارج مطار وهران بلغ تدفق جازي 45.67/22.80 م.ب/ثا، و12.07/21.79 م.ب/ثا لموبيليس، أما أوريدو فكان 23.26/21.18 م.ب/ثا.

المرحلة الثانية من التجارب تحولت إلى مدينة قسنطينة وشملت عدة نقاط مختلفة من المطار إلى وسط المدينة ومعالم متفرقة من مدينة الجسور المعلقة.

فبمطار قسنطينة (داخل المطار) سجل جازي تدفقا بـ42.48 م.ب/ثا، وأوريدو 35.63/12.37 م.ب/ثا، وموبيليس الذي سجل 4.15/5.23 م.ب/ثا، وبخارجه سجل جازي 25.80/23.08 م.ب/ثا، وأوريدو 46.05/20.00/ وموبيليس 8.30/11.05 م.ب/ثا.

وفي الطريق نحو المدينة أجرينا تجربة بمنطقة زرزارة قرب معهد الهندسة المعمارية ومسجد ابن العربي، وكانت النتائج لجازي في حدود 35.47/23/39 م.ب/ثا، و44.00/11.39 للمتعامل أوريدو، وموبيليس 14.43/15.16 م.ب/ثا.

وبمحاذاة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية سجل موبيليس 10.17/21.94 ميغابايت/ثانية، في حين كان جازي في حدود 37.89/24.86 م.ب/ثا، وأوريدو 23.96/7.49 م.ب/ثا.

وبحي السيلوك سجل جازي 17.66/19.36 م.ب/ثا، وبلغ تدفق أوريدو 16.16/17.75 م.ب/ثا، وموبيليس 1.0/2.15 م.ب/ثا، وبعدها قرب سجن الكدية الشهير، سجل موبيليس 4.10/ 8.05 في حدود الثامنة ليلا، وجازي 39.2/22.04، وأوريدو 36.66/21.37 م.ب/ثا.

وانتقلت "الشروق" إلى وسط مدينة قسنطينة "لابراش"، حيث تم تسجيل تدفق جازي في حدود 36.55/21.90 م.ب/ثا، وموبيليس بـ 3.82/4.81 م.ب/ث، وأوريدو 33.06/16.64 م.ب/ثا.

وبالتنقل إلى حي سيدي مبروك العلوي تخطى تدفق جازي الـ40 ميغابايت/ الثانية، وسجل 40.94 ميغابايت/19.54، و39.51/24.79 لـ أوريدو، و0.62/0.29 لموبيليس.

وحولنا التجربة لقياس التدفق بفندق ماريوت المقصد السياحي الهام وكذلك لرجال الأعمال والتظاهرات المختلفة، حيث أظهرت النتائج تدفقا لجازي بـ30.09/27.52 ميغابايت في الثانية، وأوريدو 16.74/14.17 ميغابايت في الثانية، وموبيليس بـ 5.91/3.54 ميغابايت/ثانية.