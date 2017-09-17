تتواجد الفنانة سهيلة معّلم منذ يوم الخميس الماضي في مصر، وذلك لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة" السينمائي. وبهذه المناسبة، نشرت الفنانة صورا لها مع زميلتها الممثلة سارة لعلامة في حفل افتتاح المهرجان الذي حضرته عديد الوجوه السينمائية المصرية، وكان لافتا ارتداء الفنانتين (سهيلة وسارة) ألبسة تقليدية جزائرية خطفتا بها الأضواء.
ويُعد هذا المهرجان بمثابة أول حدث فني تطل من خلاله سهيلة معّلم بعد رحيل جدتها قبل أيام.
مع العلم أن مهرجان "الجونة" يقام في الفترة الممتدة من 22 سبتمبر إلى 29 منه، وذلك بمدينة الغردقة الساحلية تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".
ويقدم المهرجان في دورته الأولى، مجموعة من المواهب التمثيلية الجديدة إلى جانب كبار النجوم الذين أثروا الحياة السينمائية، كما يقدم ثلاث مسابقات رسمية تمثل: الفيلم الروائي، الفيلم الوثائقي، الأفلام القصيرة، كما سيقوم المهرجان بتكريم ثلاث شخصيات مؤثرة تمثل السينما الإفريقية والعربية والعالمية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1الفكاهي قدور بن قدور: من مصلحة مكافحة الإدمان إلى العُمرة
2الجزائر الرابعة بعد مصر والإمارات والسعودية في "تحدي الترجمة"
3"جزائريو سيناء" و"مغاربة بيت المقدس" و"حارة النصارى" في معرض الكتاب
4"أحزان في قلبي" ديوان شعري لشاب عصامي حولته البطالة إلى كاتب
5الفنانة سهيلة معّلم تتجاوز أحزانها بالسفر إلى مصر!!
Français English
الرأي
عمار يزلي
الإناء بما فيه.. "يترشح"
جمال لعلامي
الفياغرا ولحم العواشير!
محمد حمادي
معارضة "الذئب تحت الشجرة"؟!
التهامي مجوري
المجتمع السعودي صراع وأجيال !! (3)
حبيب راشدين
إدارة الشعوب بـ"شغب" الحكومات
جمال لعلامي
عجوزة حكمت سارق!
حسين لقرع
شوكة أخرى في حلق العالم الإسلامي
محمد الهادي الحسني
عندما يصغر "الكبار"
عمار يزلي
انتخابات لخير ما فات
سليم قلالة
مبادرة لتفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
الفيديو
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
الميليشيات وحيازة الأسلحة تجتذبان البيض في الولايات المتحدة
ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع؟!
يومياً في دير الزور.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
بلاكار: ندمت على فضيحة الحصص ولم أعرض خدماتي على زطشي
برومو عدد شهر سبتمبر من مجلة الشروق العربي
بيونغ يانغ تهدد بإلحاق "أكبر ألم" بواشنطن في حال فرضت عليها عقوبات جديدة
ستكون حاضرة في مهرجان "الجونة" طيلة طبعته الأولى..
الفنانة سهيلة معّلم تتجاوز أحزانها بالسفر إلى مصر!!
رابح. ع
تتواجد الفنانة سهيلة معّلم منذ يوم الخميس الماضي في مصر، وذلك لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة" السينمائي. وبهذه المناسبة، نشرت الفنانة صورا لها مع زميلتها الممثلة سارة لعلامة في حفل افتتاح المهرجان الذي حضرته عديد الوجوه السينمائية المصرية، وكان لافتا ارتداء الفنانتين (سهيلة وسارة) ألبسة تقليدية جزائرية خطفتا بها الأضواء.
تغطيات ذات صلة
الفكاهي قدور بن قدور: من مصلحة مكافحة الإدمان إلى العُمرة
"جزائريو سيناء" و"مغاربة بيت المقدس" و"حارة النصارى" في معرض الكتاب
"أحزان في قلبي" ديوان شعري لشاب عصامي حولته البطالة إلى كاتب
الجزائر الرابعة بعد مصر والإمارات والسعودية في "تحدي الترجمة"
مختصون يثمنون برامج إذاعة القرآن الكريم
ويُعد هذا المهرجان بمثابة أول حدث فني تطل من خلاله سهيلة معّلم بعد رحيل جدتها قبل أيام.
مع العلم أن مهرجان "الجونة" يقام في الفترة الممتدة من 22 سبتمبر إلى 29 منه، وذلك بمدينة الغردقة الساحلية تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".
ويقدم المهرجان في دورته الأولى، مجموعة من المواهب التمثيلية الجديدة إلى جانب كبار النجوم الذين أثروا الحياة السينمائية، كما يقدم ثلاث مسابقات رسمية تمثل: الفيلم الروائي، الفيلم الوثائقي، الأفلام القصيرة، كما سيقوم المهرجان بتكريم ثلاث شخصيات مؤثرة تمثل السينما الإفريقية والعربية والعالمية.