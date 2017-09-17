ستكون حاضرة في مهرجان "الجونة" طيلة طبعته الأولى.. الفنانة سهيلة معّلم تتجاوز أحزانها بالسفر إلى مصر!!

تتواجد الفنانة سهيلة معّلم منذ يوم الخميس الماضي في مصر، وذلك لحضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة" السينمائي. وبهذه المناسبة، نشرت الفنانة صورا لها مع زميلتها الممثلة سارة لعلامة في حفل افتتاح المهرجان الذي حضرته عديد الوجوه السينمائية المصرية، وكان لافتا ارتداء الفنانتين (سهيلة وسارة) ألبسة تقليدية جزائرية خطفتا بها الأضواء.

ويُعد هذا المهرجان بمثابة أول حدث فني تطل من خلاله سهيلة معّلم بعد رحيل جدتها قبل أيام.

مع العلم أن مهرجان "الجونة" يقام في الفترة الممتدة من 22 سبتمبر إلى 29 منه، وذلك بمدينة الغردقة الساحلية تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

ويقدم المهرجان في دورته الأولى، مجموعة من المواهب التمثيلية الجديدة إلى جانب كبار النجوم الذين أثروا الحياة السينمائية، كما يقدم ثلاث مسابقات رسمية تمثل: الفيلم الروائي، الفيلم الوثائقي، الأفلام القصيرة، كما سيقوم المهرجان بتكريم ثلاث شخصيات مؤثرة تمثل السينما الإفريقية والعربية والعالمية.