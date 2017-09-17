ينظم المكتب الدولي للعمل، الأحد، دورة تكوينية في الموارد البشرية والتسيير موجهة خصيصا لإطارات المؤسسات، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان.
ووجّهت عضو مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، دعوة لجميع رؤساء المكاتب الولائية للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، للمشاركة في هذه الدورة التكوينية.
وحسب بيان للكنفدرالية تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه، فإن هذه "الدورة تندرج ضمن استمرارية السياسة والإستراتيجية التي رسمتها السيدة سعيدة نغزة لتطوير منظومة التكوين المستمر والنوعي لإطارات الكنفدرالية".
يذكر أن المكتب الدولي للعمل ينظم سنويا دورات متنوعة عبر العالم. وفيما يخص دورة هذه السنة 2017 بالنسبة للجزائر، ستكون ممثلة من طرف الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.
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ينظمها المكتب الدولي للعمل
دورة تكوينية لإطارات المؤسسات بالجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
ينظم المكتب الدولي للعمل، الأحد، دورة تكوينية في الموارد البشرية والتسيير موجهة خصيصا لإطارات المؤسسات، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان.
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ووجّهت عضو مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل ورئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، دعوة لجميع رؤساء المكاتب الولائية للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، للمشاركة في هذه الدورة التكوينية.
وحسب بيان للكنفدرالية تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه، فإن هذه "الدورة تندرج ضمن استمرارية السياسة والإستراتيجية التي رسمتها السيدة سعيدة نغزة لتطوير منظومة التكوين المستمر والنوعي لإطارات الكنفدرالية".
يذكر أن المكتب الدولي للعمل ينظم سنويا دورات متنوعة عبر العالم. وفيما يخص دورة هذه السنة 2017 بالنسبة للجزائر، ستكون ممثلة من طرف الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.