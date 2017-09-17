أكد حسان مونوار، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك وعضو في فيدرالية حماية المستهلك، أن ملف اللحوم الفاسدة لأضاحي عيد 2017، سيوضع يوم 5 أكتوبر القادم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة.
وذلك بعد إحصاء 100عائلة عبر ولايات مختلفة، أعلنت عن نيتها للوقوف كضحايا أمام العدالة، بحكم امتلاكها الأدلة وتسجيلها شكاوى عند البياطرة وجمعيات حماية المستهلك. وقال حسان مونوار، إن القضية سترفع ضد مجهول"اكس"، وعلى القضاء أن يحدد هذا "الإكس".
وأوضح مونوار، أن الجمعية عازمة على الوصول إلى نتيجة فعلية من خلال التحقيق، وهذا في حالة عدم استجابة وزارة الفلاحة لمطالب جمعيات حماية المستهلك الجزائري، التي دعتها إلى تعيين لجنة خبراء للإجابة عن مشكل تعفن لحوم بعض الأضاحي خلال عيدي 2016 و2017.
وكانت الجمعية، قد أرسلت خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى، بياطرة في مهمة بين أكثر من 4 ولايات منها بجاية وتيزي وزو والعاصمة، للاستفسار والفحص عن بعد، واستقبال شكاوى من طرف ضحايا اللحوم المتعفنة، حيث قال رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، إن العشرات من المواطنين الذين تعفنت أضاحيهم، لم يتصلوا بالبياطرة ورموا اللحوم في أكياس النفايات.
من جهته، أكد زكي احريز، رئيس فيدرالية حماية المستهلك، أن ضحايا لحوم الأضاحي المتعفنة، كثيرون ولكن أغلبهم لم يتصلوا بجمعيات حماية المستهلك، ولكن رغم هذا فإن القضية لا يمكن السكوت عنها وستطرح أمام العدالة.
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أكد حسان مونوار، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك وعضو في فيدرالية حماية المستهلك، أن ملف اللحوم الفاسدة لأضاحي عيد 2017، سيوضع يوم 5 أكتوبر القادم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة.
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وذلك بعد إحصاء 100عائلة عبر ولايات مختلفة، أعلنت عن نيتها للوقوف كضحايا أمام العدالة، بحكم امتلاكها الأدلة وتسجيلها شكاوى عند البياطرة وجمعيات حماية المستهلك. وقال حسان مونوار، إن القضية سترفع ضد مجهول"اكس"، وعلى القضاء أن يحدد هذا "الإكس".
وأوضح مونوار، أن الجمعية عازمة على الوصول إلى نتيجة فعلية من خلال التحقيق، وهذا في حالة عدم استجابة وزارة الفلاحة لمطالب جمعيات حماية المستهلك الجزائري، التي دعتها إلى تعيين لجنة خبراء للإجابة عن مشكل تعفن لحوم بعض الأضاحي خلال عيدي 2016 و2017.
وكانت الجمعية، قد أرسلت خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى، بياطرة في مهمة بين أكثر من 4 ولايات منها بجاية وتيزي وزو والعاصمة، للاستفسار والفحص عن بعد، واستقبال شكاوى من طرف ضحايا اللحوم المتعفنة، حيث قال رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، إن العشرات من المواطنين الذين تعفنت أضاحيهم، لم يتصلوا بالبياطرة ورموا اللحوم في أكياس النفايات.
من جهته، أكد زكي احريز، رئيس فيدرالية حماية المستهلك، أن ضحايا لحوم الأضاحي المتعفنة، كثيرون ولكن أغلبهم لم يتصلوا بجمعيات حماية المستهلك، ولكن رغم هذا فإن القضية لا يمكن السكوت عنها وستطرح أمام العدالة.