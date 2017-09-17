إنتقد الوزير ورئيس حركة مجتمع السلم، الأسبق، أبو جرة سلطاني، الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال أنه أخطأ بالهجوم على المعارضة المكَونَة للمجلس الشعبي الوطني، وكان يُفترض عليه تجاهل وجهة نظرهم تجاه الحكومة، لأنها مهما تناقضت أو تم طرحها بطريقة حادة لا تطعن في وطنيتهم.
مشيرا إلى أن ما صَدر عن أويحيى حول حركة حمس "تعميم" لا يليق به كوزير أول، ولا يحق لأحد التدخل في البيت الداخلي لحركة نحناح.
أثار خطاب أويحيى، تحت قبة البرلمان جدلا واسعا كونه حمل لغة حادة في الشقين السياسي والاقتصادي للبلاد، ما هي قراءتكم لما قاله؟
الوزير الأول أحمد أويحيى، تعود على أن "يُعوّم" مشروعه بالأرقام والإحصائيات إلى درجة يُصبح من الصعب على كثير من النواب أن يفهموا الأهداف التي يُريد أن يحققها والمشاريع التي ستنجز في مخططه، وهو ومنذ سنة 1996 إلى اليوم مازال يعتمد على سياسة الأرقام والإحصائيات واستدعاء المشاريع التي أنجزت على نحو يحول البرنامج كعرض للسياسة العامة للحكومة.
وهل هجومه مبرر في نظركم؟
أما هجومه وانتقاداته الحادة، فإن المكان الذي كان يتحدث فيه يَفرض عليه أن ينظر إلى النواب جميعا على أنهم مناضلون في أحزابهم ويحبون الجزائر، ووجهة نظرهم مهما تناقضت أو تم طرحها بطريقة حادة لا تطعن في وطنيتهم ولا تتهم الوزير الأول ولا طاقم حكومته، ثم إننا في مرحلة حساسة بحاجة إلى التهدئة وكسب ود الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، والحوار الهادئ الذي يضيف إلى جهد الحكومة ثقة البرلمان وثقة الشركاء، وإذا كان بعض النواب قد هاجموا الحكومة واستخدموا ألفاظا مستفزة كان ينبغي على الوزير الأول تجاهلها والاستمرار في برنامج عمله.
تعرضت حمس إلى هجوم كاسح من طرف الوزير الأول، نهاية الأسبوع، ومن منظوره هي لا تدري إن كانت تريد ثورة ضد النظام أو حوارا مع السلطة، ما تعليقكم؟
ما قاله عن حركة مجتمع السلم فيه "تعميم" لا يليق به كوزير أول، لأنه كان يخاطب منتخبين زكاهم الشعب. أما سياسة حركة مجتمع السلم وتوجهاتها وقراراتها وخطها السياسي فليس من حق أحد تقييمه أو الحكم عليه سوى مؤسسات التداول التي تملك صلاحية تغيير خطها أو تعديله أو توجيه خطابها ضمن كتلة المعارضة أو على المشاركة، وكل ذلك شأن سياسي داخلي لاسيما أن الدستور الجزائري الجديد أعطى للمعارضة الحق في التعبير عن وجهة نظرها وتحتاج سياستها، وليست المعارضة أقل حبا للجزائر ولا أضعف غيرة على شعبها وحاضر دولتها ومستقبلها.
هل فعلا حركة الشيخ محفوظ نحناح تائهة اليوم؟
حركة مجتمع السلم لها قياداتها ولها مؤسساتها ولها محطات تنظيمية تراجع فيها سياساتها دوريا ونتحمل مسؤوليتنا من موقع المشاركة أو المعارضة أو من الموقع الذي يقرره مجلس الشورى الوطنية كونه الهيئة العليا بين المؤتمرين.
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أويحيى أخطأ.. وخطة حكومته بلا أهداف!
إيمان عويمر
إنتقد الوزير ورئيس حركة مجتمع السلم، الأسبق، أبو جرة سلطاني، الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال أنه أخطأ بالهجوم على المعارضة المكَونَة للمجلس الشعبي الوطني، وكان يُفترض عليه تجاهل وجهة نظرهم تجاه الحكومة، لأنها مهما تناقضت أو تم طرحها بطريقة حادة لا تطعن في وطنيتهم.
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مشيرا إلى أن ما صَدر عن أويحيى حول حركة حمس "تعميم" لا يليق به كوزير أول، ولا يحق لأحد التدخل في البيت الداخلي لحركة نحناح.
أثار خطاب أويحيى، تحت قبة البرلمان جدلا واسعا كونه حمل لغة حادة في الشقين السياسي والاقتصادي للبلاد، ما هي قراءتكم لما قاله؟
الوزير الأول أحمد أويحيى، تعود على أن "يُعوّم" مشروعه بالأرقام والإحصائيات إلى درجة يُصبح من الصعب على كثير من النواب أن يفهموا الأهداف التي يُريد أن يحققها والمشاريع التي ستنجز في مخططه، وهو ومنذ سنة 1996 إلى اليوم مازال يعتمد على سياسة الأرقام والإحصائيات واستدعاء المشاريع التي أنجزت على نحو يحول البرنامج كعرض للسياسة العامة للحكومة.
وهل هجومه مبرر في نظركم؟
أما هجومه وانتقاداته الحادة، فإن المكان الذي كان يتحدث فيه يَفرض عليه أن ينظر إلى النواب جميعا على أنهم مناضلون في أحزابهم ويحبون الجزائر، ووجهة نظرهم مهما تناقضت أو تم طرحها بطريقة حادة لا تطعن في وطنيتهم ولا تتهم الوزير الأول ولا طاقم حكومته، ثم إننا في مرحلة حساسة بحاجة إلى التهدئة وكسب ود الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، والحوار الهادئ الذي يضيف إلى جهد الحكومة ثقة البرلمان وثقة الشركاء، وإذا كان بعض النواب قد هاجموا الحكومة واستخدموا ألفاظا مستفزة كان ينبغي على الوزير الأول تجاهلها والاستمرار في برنامج عمله.
تعرضت حمس إلى هجوم كاسح من طرف الوزير الأول، نهاية الأسبوع، ومن منظوره هي لا تدري إن كانت تريد ثورة ضد النظام أو حوارا مع السلطة، ما تعليقكم؟
ما قاله عن حركة مجتمع السلم فيه "تعميم" لا يليق به كوزير أول، لأنه كان يخاطب منتخبين زكاهم الشعب. أما سياسة حركة مجتمع السلم وتوجهاتها وقراراتها وخطها السياسي فليس من حق أحد تقييمه أو الحكم عليه سوى مؤسسات التداول التي تملك صلاحية تغيير خطها أو تعديله أو توجيه خطابها ضمن كتلة المعارضة أو على المشاركة، وكل ذلك شأن سياسي داخلي لاسيما أن الدستور الجزائري الجديد أعطى للمعارضة الحق في التعبير عن وجهة نظرها وتحتاج سياستها، وليست المعارضة أقل حبا للجزائر ولا أضعف غيرة على شعبها وحاضر دولتها ومستقبلها.
هل فعلا حركة الشيخ محفوظ نحناح تائهة اليوم؟
حركة مجتمع السلم لها قياداتها ولها مؤسساتها ولها محطات تنظيمية تراجع فيها سياساتها دوريا ونتحمل مسؤوليتنا من موقع المشاركة أو المعارضة أو من الموقع الذي يقرره مجلس الشورى الوطنية كونه الهيئة العليا بين المؤتمرين.