خلاف مروري تحوّل إلى جريمة 3 شبان يقتلون شابا دهسا بسيارة في الطارف

اهتزت منطقة جنان الشوك عند المخرج الغربي لبلدية الذرعان بولاية الطارف، السبت، على وقع جريمة قتل شنيعة في حق شاب عشريني يدعى "عبد الفتاح. م" في السادسة والعشرين من العمر، دُهس بالسيارة من طرف ثلاثة شباب، من مدينة عنابة..

وكان الشاب الذي أتم خطوبته منذ شهر وعلى أهبة الزواج، قد انتقل إلى مدينة عنابة في موكب عرس من بلدية الذرعان بولاية الطارف، وعند الرجوع وقعت مناوشات بينه وبين شاب من عنابة، بسبب سوء تفاهم وملاسنات في الطريق حول أولوية المرور في مدخل الذرعان، حيث تم تتبع الضحية من طرف ذات الشخص، رفقة صديقيه إلى غاية منطقة جنان الشوك، وعند نزوله إلى أحد الدكاكين لشراء بعض المستلزمات، تم دهسه بالسيارة من نوع بولو بترقيم ولاية عنابة، عدة مرات من طرف هؤلاء الأشخاص بطريقة انتقامية بشعة، فبقي في وضع حرج إلى أن فارق الحياة فجر السبت..

من جهتها، مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها الحقيقية.