قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تقصف كوريا الشمالية لأنها متأكدة من امتلاكها أسلحة نووية.
وفي تصريح لقناة "إن ني في" التلفزيونية الروسية، لفت لافروف إلى أن "الولايات المتحدة، قصفت العراق بعد أن توفر لديها معلومات دقيقة أنه لا توجد أية أسلحة للدمار الشامل في هذا البلد".
ويرى الوزير الروسي أن الأمريكيين لن يقصفوا كوريا الشمالية، لأنهم يعرفون بدقة أنه توجد لديها قنابل نووية، وجميع بلدان العالم توافق على هذا التحليل.
وأضاف "العالم قد يسقط في حفر لا يمكن التنبؤ بها إذا لم تدرك الولايات المتحدة ذلك".
وحذر من أن "كل ذلك قد يضر عشرات وحتى مئات آلاف المواطنين الأبرياء في الكوريتين الجنوبية والشمالية وكذلك في اليابان وروسيا والصين".
كما تطرق لافروف، إلى قضية سحب ممتلكات بلاده الدبلوماسية في أمريكا، قائلًا إن "موسكو تجري مفاوضات مع شركات محاماة وتجمع الوثائق للتقدم إلى المحكمة بشأن سحب الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة".
وتابع "لن نؤخر هذه الخطوة، إلا أن التسرع هنا غير مطلوب".
في وقت سابق من سبتمبر الجاري، قالت الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يكن متورطا في تفتيش الممتلكات الدبلوماسية الروسية.
وأوضحت أن "تفتيش الممتلكات الدبلوماسية الروسية كان عن طريق وكلاء الأمن الدبلوماسيين فقط، وهم جزء من وزارة الخارجية، وهم عملاء اتحاديين مدربين".
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لافروف: واشنطن لن تقصف كوريا الشمالية
وكالات
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تقصف كوريا الشمالية لأنها متأكدة من امتلاكها أسلحة نووية.
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وفي تصريح لقناة "إن ني في" التلفزيونية الروسية، لفت لافروف إلى أن "الولايات المتحدة، قصفت العراق بعد أن توفر لديها معلومات دقيقة أنه لا توجد أية أسلحة للدمار الشامل في هذا البلد".
ويرى الوزير الروسي أن الأمريكيين لن يقصفوا كوريا الشمالية، لأنهم يعرفون بدقة أنه توجد لديها قنابل نووية، وجميع بلدان العالم توافق على هذا التحليل.
وأضاف "العالم قد يسقط في حفر لا يمكن التنبؤ بها إذا لم تدرك الولايات المتحدة ذلك".
وحذر من أن "كل ذلك قد يضر عشرات وحتى مئات آلاف المواطنين الأبرياء في الكوريتين الجنوبية والشمالية وكذلك في اليابان وروسيا والصين".
كما تطرق لافروف، إلى قضية سحب ممتلكات بلاده الدبلوماسية في أمريكا، قائلًا إن "موسكو تجري مفاوضات مع شركات محاماة وتجمع الوثائق للتقدم إلى المحكمة بشأن سحب الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة".
وتابع "لن نؤخر هذه الخطوة، إلا أن التسرع هنا غير مطلوب".
في وقت سابق من سبتمبر الجاري، قالت الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يكن متورطا في تفتيش الممتلكات الدبلوماسية الروسية.
وأوضحت أن "تفتيش الممتلكات الدبلوماسية الروسية كان عن طريق وكلاء الأمن الدبلوماسيين فقط، وهم جزء من وزارة الخارجية، وهم عملاء اتحاديين مدربين".