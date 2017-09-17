وضع متعامل الهاتف النقال "أوريدو" تحت تصرف زبائنه، جهاز "الخدمة الذاتية"، وهو آخر إبتكار رقمي له بولوج مجاني وسريع، للإستفادة من مختلف خدماته بصفة شخصية وبكل حرية.
وأكد المتعامل، الأحد، في بيان له تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن الجهاز الموضوع تحت تصرف زبائنه، يمنحهم فرصة الاطلاع على أرصدتهم الخاصة وفاتوراتهم للكهرباء والغاز والماء، وشراء أرٍصدة جزافية للصوت والبيانات، كما يمنح الزبائن، خدمة الاطلاع على العروض والخدمات الجديدة، والتسجيل في برنامج "نجوم"، وكذا ضبط الهاتف، باللغتين العربية والفرنسية، ويضم الجهاز عدة خدمات، وهي: الرصيد والفاتورة، حيث يسمح للزبون الاطلاع على رصيده، ورصيده الجزافي للإنترنت، ومكالماته وكذا فاتورته، بالإضافة إلى اشتراكات الانترنت التي تسمح له بشراء أرصدة جزافية للإنترنت، واشتراكات المكالمات التي تسمح للزبون بشراء أرصدة جزافية للمكالمات، والإطلاع على جميع خدمات وعروض المتعامل.
كما يسمح جهاز"الخدمة الذاتية" لأوريدو، بالتسجيل في برنامج "نجوم"، وتحويل الارصدة، وضبط الهاتف، والإطلاع على دليل الأرقام المتعلقة بالخدمات الإستعجالية، والولوج بسرعة للضبط عبر الانترنت ونظام التطبيقات اللاسلكي (WAP)، وخدمة رسائل متعددة الوسائط (MMS).
ولاستعمال الجهاز، يقول المتعامل في بيانه، ما على الزبون سوى إدخال رقم هاتفه في الجهاز، واستقبال الكلمة السرية عبر رسالة نصية قصيرة، كما يعلم زبائنه، أن الجهاز متوّفر حاليا في أربع فضاءات فقط، وهي فضاء ديدوش مراد وأولاد فايت، وقريبا في الرويبة، ومدينة قسنطينة بشارع محمد بلوزداد ، ومدينة وهران بحي العثمانية، وسيتم وضع الجهاز تدريجيا عبر شبكة البيع في كامل التراب الوطني.
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"أوريدو" يضع جهاز "الخدمة الذاتية" تحت تصرف زبائنه
منير ركاب
وضع متعامل الهاتف النقال "أوريدو" تحت تصرف زبائنه، جهاز "الخدمة الذاتية"، وهو آخر إبتكار رقمي له بولوج مجاني وسريع، للإستفادة من مختلف خدماته بصفة شخصية وبكل حرية.
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وأكد المتعامل، الأحد، في بيان له تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن الجهاز الموضوع تحت تصرف زبائنه، يمنحهم فرصة الاطلاع على أرصدتهم الخاصة وفاتوراتهم للكهرباء والغاز والماء، وشراء أرٍصدة جزافية للصوت والبيانات، كما يمنح الزبائن، خدمة الاطلاع على العروض والخدمات الجديدة، والتسجيل في برنامج "نجوم"، وكذا ضبط الهاتف، باللغتين العربية والفرنسية، ويضم الجهاز عدة خدمات، وهي: الرصيد والفاتورة، حيث يسمح للزبون الاطلاع على رصيده، ورصيده الجزافي للإنترنت، ومكالماته وكذا فاتورته، بالإضافة إلى اشتراكات الانترنت التي تسمح له بشراء أرصدة جزافية للإنترنت، واشتراكات المكالمات التي تسمح للزبون بشراء أرصدة جزافية للمكالمات، والإطلاع على جميع خدمات وعروض المتعامل.
كما يسمح جهاز"الخدمة الذاتية" لأوريدو، بالتسجيل في برنامج "نجوم"، وتحويل الارصدة، وضبط الهاتف، والإطلاع على دليل الأرقام المتعلقة بالخدمات الإستعجالية، والولوج بسرعة للضبط عبر الانترنت ونظام التطبيقات اللاسلكي (WAP)، وخدمة رسائل متعددة الوسائط (MMS).
ولاستعمال الجهاز، يقول المتعامل في بيانه، ما على الزبون سوى إدخال رقم هاتفه في الجهاز، واستقبال الكلمة السرية عبر رسالة نصية قصيرة، كما يعلم زبائنه، أن الجهاز متوّفر حاليا في أربع فضاءات فقط، وهي فضاء ديدوش مراد وأولاد فايت، وقريبا في الرويبة، ومدينة قسنطينة بشارع محمد بلوزداد ، ومدينة وهران بحي العثمانية، وسيتم وضع الجهاز تدريجيا عبر شبكة البيع في كامل التراب الوطني.