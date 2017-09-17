تمكنت فرقة البحث للدرك الوطني بالمدية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات متكونة من أجانب وجزائريين بالإضافة إلى استرجاع سيارات تم بيعها بطريقة غير قانونية في الجزائري.
وأفادت مجموعة الدرك الوطني، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة البالغ عددهم 11 عضوا من بينهم خمسة أجانب إثر تحقيق معمق قامت به فرقة البحث مما سمح بوضع حد لأفعال هذه الشبكة التي كانت تنشط في عدة مناطق من الوطن.
وكانت العصابة تستعمل ميناء مستغانم غرب البلاد كمحور لهذا التهريب الذي تورط فيه أيضا حسب الدرك الوطني 18 عضوا من بينهم ثمانية أجانب، مضيفا أنه لا يزال سبعة منهم في حالة فرار وجاري البحث عنهم.
وأشار المصدر إلى أن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من استرجاع خمس سيارات تم بيعها بأوراق إدارية مزورة بالإضافة إلى حجز أجهزة إعلام آلي وأوراق إدارية وجوازات سفر ومبلغ هام من المال و ذلك خلال عمليات القبض التي جرت في سياق هذه القضية.
وقام أفراد الشبكة ببيع هذه السيارات التي كانت في حالة عبور مؤقت بالجزائر لخواص بأوراق مزورة، وفقا للمصدر.
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متكونة من أجانب وجزائريين
تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات بالمدية
الشروق أون لاين
تمكنت فرقة البحث للدرك الوطني بالمدية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات متكونة من أجانب وجزائريين بالإضافة إلى استرجاع سيارات تم بيعها بطريقة غير قانونية في الجزائري.
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وأفادت مجموعة الدرك الوطني، الأحد، أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة البالغ عددهم 11 عضوا من بينهم خمسة أجانب إثر تحقيق معمق قامت به فرقة البحث مما سمح بوضع حد لأفعال هذه الشبكة التي كانت تنشط في عدة مناطق من الوطن.
وكانت العصابة تستعمل ميناء مستغانم غرب البلاد كمحور لهذا التهريب الذي تورط فيه أيضا حسب الدرك الوطني 18 عضوا من بينهم ثمانية أجانب، مضيفا أنه لا يزال سبعة منهم في حالة فرار وجاري البحث عنهم.
وأشار المصدر إلى أن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من استرجاع خمس سيارات تم بيعها بأوراق إدارية مزورة بالإضافة إلى حجز أجهزة إعلام آلي وأوراق إدارية وجوازات سفر ومبلغ هام من المال و ذلك خلال عمليات القبض التي جرت في سياق هذه القضية.
وقام أفراد الشبكة ببيع هذه السيارات التي كانت في حالة عبور مؤقت بالجزائر لخواص بأوراق مزورة، وفقا للمصدر.