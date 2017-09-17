أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت 23 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت عناصر الدرك الوطني بتمنراست، مهربين اثنين وضبطوا 52967 قرص لمختلف الأدوية والمواد الصيدلانية، في حين تم توقيف 05 تجار مخدرات و04 مهربين وضبط 937 قرص مهلوس و5471 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة ومعسكر.
من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ 24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقالة، في حين تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ومعسكر وورقلة.
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توقيف 4 عناصر دعم للإرهابيين بالمدية
الشروق أون لاين
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت 23 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت عناصر الدرك الوطني بتمنراست، مهربين اثنين وضبطوا 52967 قرص لمختلف الأدوية والمواد الصيدلانية، في حين تم توقيف 05 تجار مخدرات و04 مهربين وضبط 937 قرص مهلوس و5471 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان وسعيدة ومعسكر.
من جهة أخرى، أوقف حراس الشواطئ 24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقالة، في حين تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان ومعسكر وورقلة.