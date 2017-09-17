قايد صالح في زيارة إلى الناحية العسكرية بوهران

مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية، قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حيث سيشرف خلال هذه الزيارة على تمرين بياني بالرمايات الحقيقية "عاصفة 2017"، معلنا بذلك افتتاح سنة التحضير القتالي 2017/2018، كما سيتفقد بعض وحدات الناحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإنه في اليوم الأول من الزيارة وبعد مراسم الاستقبال بمقر قيادة الفرقة الثامنة المدرعة رفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، تابع الفريق أحمد قايد عرضا قدمه قائد الفرقة، تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، وكذا تقييم المؤهلات الاحترافية لقيادة وأركانات الفرقة الثامنة المدرعة ووحدات الدعم في مجال الإجراءات العملياتية وإعداد الوثائق وإدارة الأعمال القتالية. ليقوم بعدها، السيد الفريق بتفقد ميداني للوحدات المشاركة في هذا التمرين.