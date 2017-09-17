سيشرف على توزيع مساعدات على الروهينغا

وصول أول وفد إغاثي جزائري إلى حدود بورما

date 2017/09/24 views 367 comments 0
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icon-writer عبد الرزاق.ب

وصل صبيحة الأحد وفد جزائري إلى الحدود البورمية محملا بمساعدات ستوزع على المسلمين الروهينغا، الذين فروا من حملات تطهير عرقي في بلادهم نحو بنغلاداش.

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ويتكون الوفد من خمسة أشخاص يقودهم أحمد ابراهيمي رئيس جمعية "البركة" للعمل الخيري والإنساني، وتم الأمر بالتنسيق مع أعضاء في برلمان بنغلاداش.

وقبل أيام أعلن أحمد إبراهيمي أن حملة المساعدات التي نظمتها الجمعية، تشمل مواد غذائية ومواد أولية لبناء سكنات بسيطة، وقد أرسلت إلى المنطقة قبل سفر الوفد للإشراف على توزيعها.

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