تورطوا في مختلف الجرائم خاصة التزوير شرطة الحدود توقف 2500 شخص

بلغ عدد المسافرين العابرين للنقاط الحدودية خلال فصل الصيف، حسب حصيلة شرطة الحدود قرابة 5 ملايين مسافر بارتفاع يقدر بـ17.21 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما أوقف أزيد من 2500 شخص تورطوا في مختلف الجرائم، خاصة التزوير واستعمال المزور.

وخلال ندوة صحفية نظمت بالمدرسة الوطنية للشرطة علي تونسي، خصصت لتقديم حصيلة نشاط المديرية، أوضح نائب مدير الشرطة الحدودية عميد أول للشرطة سي سالم يوسف، أن مصالحه، سجلت موسم الصيف ارتفاعا في عدد المسافرين، حيث تم إحصاء 4.924.626 مسافر.

وتبين الحصيلة أن حركة العبور عبر مختلف النقاط الحدودية، شهدت ارتفاعا قدر بـ723.228 مسافر مقارنة بموسم الاصطياف للسنة الماضية، موضحا أن العدد الإجمالي للعابرين لمختلف النقاط الحدودية توزع بين أزيد من 4 ملايين مسافر جزائري و882 ألف أجنبي، وتجاوزت نسبة الحركة الحدودية الجوية 49 بالمائة، تليها الحركة الحدودية البرية بـ44 بالمائة، ثم الحركة الحدودية البحرية بـ6 بالمائة.

وبخصوص الحركة الحدودية مع الجمهورية التونسية، سجل ارتفاع في عدد المسافرين بنسبة 36 بالمائة، مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث بلغ عدد المسافرين للسنة الحالية قرابة 2.2 مليون، كما سجلت ذات المصالح 2.582 رعية جزائرية محل إجراءات طرد وإرجاع واقتياد إلى الحدود من خارج التراب الوطني، في حين تم إحصاء 1.258 رعية أجنبية كانت محل إبعاد إلى خارج التراب الوطني.

من جهتها، راقبت الفرق المبحرة لشرطة الحدود 108 ألف مسافر و33 ألف مركبة خلال رحلات العودة القادمة من مختلف الوجهات الأوروبية على متن البواخر الحاملة للراية الجزائرية.

وفيما يتعلق بالحركة الحدودية للمركبات، راقبت مصالح شرطة الحدود 566.623 مركبة، منها 313.800 وطنية و252.823 أجنبية، مقابل مراقبة 499.610 مركبة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بمعدل ارتفاع قدره 13 بالمائة.