ناشد طلبة الطب بجامعة أحمد بن بلة بوهران وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التدخل لأجل إيجاد حل لهم، بعدما وجد العديد منهم أبواب الإدارة موصدة ضدهم لإتمام معاملات التحويل نحو جامعات أخرى والمرتبطة بتاريخ محدد، أو الحصول على شهادة التسجيل..
وهو ما كشف عنه تقرير مكتب الاتحاد الطلابي الحر بذات الجامعة، والذي وجه مراسلة مستعجلة للوزير لتدارك الوضع، حيث إن عددا من طلبة الصيدلة انتظروا لأيام عدة حتى يستقبلهم رئيس القسم للتوقيع على شهادة تحويلهم، كما لم يتم الكشف إلى حد الآن عن نتائج الاستدراك الخاصة بطلبة السنة الخامسة طب أسنان رغم بداية السنة الجامعية منذ أسبوعين.
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طلبة كلية الطب بوهران يناشدون حجار التدخل
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
ناشد طلبة الطب بجامعة أحمد بن بلة بوهران وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التدخل لأجل إيجاد حل لهم، بعدما وجد العديد منهم أبواب الإدارة موصدة ضدهم لإتمام معاملات التحويل نحو جامعات أخرى والمرتبطة بتاريخ محدد، أو الحصول على شهادة التسجيل..
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وهو ما كشف عنه تقرير مكتب الاتحاد الطلابي الحر بذات الجامعة، والذي وجه مراسلة مستعجلة للوزير لتدارك الوضع، حيث إن عددا من طلبة الصيدلة انتظروا لأيام عدة حتى يستقبلهم رئيس القسم للتوقيع على شهادة تحويلهم، كما لم يتم الكشف إلى حد الآن عن نتائج الاستدراك الخاصة بطلبة السنة الخامسة طب أسنان رغم بداية السنة الجامعية منذ أسبوعين.