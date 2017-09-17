نظرت محكمة الشراقة بالعاصمة في ملف إصدار صك من دون رصيد في غياب المتهم، وهو رئيس الحزب الجزائري الأخضر للتنمية..
حيث تورط في القضية من خلال الشكوى التي رفعتها ضده مسيرة فندق الرياض بسيدي فرج، مفادها أن المتهم نظم ملتقى بالفندق سنة 2016 وقام بحجز قاعة المحاضرات وبعض الغرف، في الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى الفاتح من شهر أوت.
ومقابل خدمات الفندق سلم للضحية صكّا بقيمة 200 مليون سنتيم.
وبعد توجهها إلى البنك من أجل سحب المبلغ تفاجأت بأنه من دون رصيد، على إثرها حاولت تسوية الوضعية معه، غير أنه رفض تسديد ديْنه.
والتمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، فيما تأجلت المداولات بعد أسبوع للنطق بالحكم الابتدائي.
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حورية. ب
نظرت محكمة الشراقة بالعاصمة في ملف إصدار صك من دون رصيد في غياب المتهم، وهو رئيس الحزب الجزائري الأخضر للتنمية..
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حيث تورط في القضية من خلال الشكوى التي رفعتها ضده مسيرة فندق الرياض بسيدي فرج، مفادها أن المتهم نظم ملتقى بالفندق سنة 2016 وقام بحجز قاعة المحاضرات وبعض الغرف، في الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى الفاتح من شهر أوت.
ومقابل خدمات الفندق سلم للضحية صكّا بقيمة 200 مليون سنتيم.
وبعد توجهها إلى البنك من أجل سحب المبلغ تفاجأت بأنه من دون رصيد، على إثرها حاولت تسوية الوضعية معه، غير أنه رفض تسديد ديْنه.
والتمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، فيما تأجلت المداولات بعد أسبوع للنطق بالحكم الابتدائي.