شرعت قناة "الشروق العامة"، سهرة أول أمس، في بثها الحصري لبرنامج تلفزيون الواقع التعليمي الرائد في مجال الاختراعات بالعالم العربي، "نجوم العلوم" في موسمه التاسع، الذي تم إطلاقه بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف دعم وتشجيع رواد الأعمال الطموحين في العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، حيث شهدت الحلقة الأولى الخاصة بتصفيات الصحة والطب الحيوي، تأهل 14 متنافسا إلى المجلس العلمي، الذي يمثل المرحلة الثانية من الإقصائيات التي تبدأ في الـ 14 أكتوبر المقبل.
وتم تصوير أول حلقة من "نجوم العلوم" ما بين ديسمبر 2016 وماي 2017، إذ عرفت تقديم مشاريع علمية وابتكارات مميزة لشبان عرب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما، في مجال الطبّ الحيوي، يسعون من خلالها لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه المنطقة، على غرار مشروع التجبير الآلي للكسور القصيرة، الكاشف عن اللّحم الحلال، الحجاب الذكي، الرؤية باللسان، فرشاة الأسنان الإلكترونية، المدرب الشخصي الإلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الاختراعات التي منها أعجبت لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة خبراء، ويتعلق الأمر بالبروفيسور اللبناني فؤاد مراد المدير التنفيذي لمركز الإسكوا الإقليمي للتكنولوجيا- منظمة الأمم المتحدة، الدكتور خالد العلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Senseta، والبروفيسور المصري عبد الحميد الزهري رئيس الجامعة الأوروبية الشرق أوسطية في سلوفينيا، وأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة في مصر.
وتم اختيار 14 متسابقا عربيا غاب عنهم ممثلون عن الجزائر من بين عشرات المشاركين للبقاء في الدوحة والتنافس في مرحلة المجلس العلمي. وستعرف الحلقات المقبلة من "نجوم العلوم"، مشاركة مبتكرة جزائرية شابة في تصفيات مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، إذ ستسعى لإقناع لجنة التحكيم بمشروعها ومواصلة مغامرتها في المسابقة.
"الشروق تي في" ترفع شعار "برنامج دون فواصل إعلانية"!
ويبث "نجوم العلوم"، أسبوعيا على قناة "الشروق تي في"، التي رفعت فيه شعار "برنامج دون فواصل إعلانية" في محاولة لجذب المشاهدين لشاشاتها، والابتعاد عن الملل بالنسبة إلى المشاهد بسبب كثرة الإعلانات التجارية، مقارنة بـ "آم بي سي"، التي كانت تعرضه في مواسم سابقة بعشرات الومضات الإشهارية، أو حتى القنوات الفضائية العربية الحالية التي تنقل المسابقة العلمية وهي "الريان" القطرية، "lbc" اللبنانية، "رؤيا" الأردنية، "نسمة" التونسية، "السومرية" العراقية، "الراي" الكويتية، وتلفزيون عمان.
هذا وسيخضع في البداية، 9 مرشحين لتحدي إثبات مهاراتهم بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه المنطقة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج بتقييم وإقصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات نمذجة المنتج وتقييم الأسواق، إلى أن يبقى أربعة منهم فقط. ويتنافس المتسابقون الأربعة النهائيون للفوز بلقب "أفضل مخترع شاب في العالم العربي"، وتقاسم جائزة قيمتها 600 ألف دولار أمريكي على شكل تمويل تأسيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.
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هذه تفاصيل مشاركة مبتكرة جزائرية في "نجوم العلوم 9"!
حسام. ف
شرعت قناة "الشروق العامة"، سهرة أول أمس، في بثها الحصري لبرنامج تلفزيون الواقع التعليمي الرائد في مجال الاختراعات بالعالم العربي، "نجوم العلوم" في موسمه التاسع، الذي تم إطلاقه بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بهدف دعم وتشجيع رواد الأعمال الطموحين في العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، حيث شهدت الحلقة الأولى الخاصة بتصفيات الصحة والطب الحيوي، تأهل 14 متنافسا إلى المجلس العلمي، الذي يمثل المرحلة الثانية من الإقصائيات التي تبدأ في الـ 14 أكتوبر المقبل.
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وتم تصوير أول حلقة من "نجوم العلوم" ما بين ديسمبر 2016 وماي 2017، إذ عرفت تقديم مشاريع علمية وابتكارات مميزة لشبان عرب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما، في مجال الطبّ الحيوي، يسعون من خلالها لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه المنطقة، على غرار مشروع التجبير الآلي للكسور القصيرة، الكاشف عن اللّحم الحلال، الحجاب الذكي، الرؤية باللسان، فرشاة الأسنان الإلكترونية، المدرب الشخصي الإلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الاختراعات التي منها أعجبت لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة خبراء، ويتعلق الأمر بالبروفيسور اللبناني فؤاد مراد المدير التنفيذي لمركز الإسكوا الإقليمي للتكنولوجيا- منظمة الأمم المتحدة، الدكتور خالد العلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Senseta، والبروفيسور المصري عبد الحميد الزهري رئيس الجامعة الأوروبية الشرق أوسطية في سلوفينيا، وأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة في مصر.
وتم اختيار 14 متسابقا عربيا غاب عنهم ممثلون عن الجزائر من بين عشرات المشاركين للبقاء في الدوحة والتنافس في مرحلة المجلس العلمي. وستعرف الحلقات المقبلة من "نجوم العلوم"، مشاركة مبتكرة جزائرية شابة في تصفيات مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، إذ ستسعى لإقناع لجنة التحكيم بمشروعها ومواصلة مغامرتها في المسابقة.
"الشروق تي في" ترفع شعار "برنامج دون فواصل إعلانية"!
ويبث "نجوم العلوم"، أسبوعيا على قناة "الشروق تي في"، التي رفعت فيه شعار "برنامج دون فواصل إعلانية" في محاولة لجذب المشاهدين لشاشاتها، والابتعاد عن الملل بالنسبة إلى المشاهد بسبب كثرة الإعلانات التجارية، مقارنة بـ "آم بي سي"، التي كانت تعرضه في مواسم سابقة بعشرات الومضات الإشهارية، أو حتى القنوات الفضائية العربية الحالية التي تنقل المسابقة العلمية وهي "الريان" القطرية، "lbc" اللبنانية، "رؤيا" الأردنية، "نسمة" التونسية، "السومرية" العراقية، "الراي" الكويتية، وتلفزيون عمان.
هذا وسيخضع في البداية، 9 مرشحين لتحدي إثبات مهاراتهم بينما يعملون على تطوير حلول مبتكرة للقضايا التي تواجه المنطقة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج بتقييم وإقصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات نمذجة المنتج وتقييم الأسواق، إلى أن يبقى أربعة منهم فقط. ويتنافس المتسابقون الأربعة النهائيون للفوز بلقب "أفضل مخترع شاب في العالم العربي"، وتقاسم جائزة قيمتها 600 ألف دولار أمريكي على شكل تمويل تأسيسي، حيث يتم تحديد ذلك بناء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.