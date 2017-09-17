4 شبّان مهدّدون بالحبس لترويجهم مهلوسات بزرالدة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج لـ4 شبان في العقد الثاني من العمر، لارتكابهم جنحة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الترويج.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الأحد، فإن ملابسات القضية بدأت عندما مرت دورية أمن على أحد أحياء مدينة زرالدة، أين لفت انتباهها 4 شبان على متن سيارة، وعند التقرب منهم وتفتيشهم على غرار المركبة، عثر بحوزتهم على علبة سجائر تحتوي على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي أثبتت التحريات أنه من عائدات الترويج.

على إثرها أحيل جميعهم على المحاكمة، حيث أنكروا أمام القاضي الجزائي الفعل المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم رياضيون ولا علاقة لهم بالمخدرات أو المهلوسات.