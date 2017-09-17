توقيف 3 متورطين وثلاثة آخرين في حالة فرار الدرك يحرّر فتاة قاصرا تم استدراجها من طرف مراهقين بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من تحرير فتاة قاصر تم استدراجها من طرف مجموعة من الشباب، وجاءت العملية بعد تلقي الكتيبة الإقليمية لدرك دويرة بلاغا من إحدى العائلات، مفاده اختفاء ابنتهم في ظروف غامضة منتصف شهر سبتمبر 2017.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه وعلى إثر البلاغ الذي تقدمت به إحدى العائلات القاطنة ببلدية الخرايسية بالجزائر، يشكو اختفاء ابنتهم القاصر ذات الـ 16 سنة في ظروف غامضة منتصف شهر سبتمبر 2017.

وعلى الفور باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة لكتيبة الدرك الوطني بالدويرة، أبحاثهم عن الفتاة القاصر، حيث تم الاستماع إلى العديد من الأطراف منهم عائلة الفتاة وكذا أقاربها، وأفضت التحريات في القضية إلى تحديد مكان تواجد الفتاة ليتم إعادتها إلى مسكن عائلتها، كما تم التوصل في ظرف قياسي إلى تحديد هوية الشباب الذين كانوا سببا في استدراجها وإبعادها عن منزلها.

العملية أسفرت عن القبض على 3 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أمر بدوره بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة، في حين يبقى ثلاثة أشخاص آخرين في حالة فرار لا تزال الأبحاث عنهم جارية.

وفي عملية منفصلة، وحسب بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، فقد تمكنت ذات الفرقة من توقيف جماعة أشرار تتكون من 6 أشخاص من ذوي السوابق، تورطوا في عدة اعتداءات على المواطنين.